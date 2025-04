Debora Bloch confessa que se deslumbrou com a fama no início da carreira

A atriz Debora Bloch irá estrear como a vilã Odete Roitman no remake de “Vale Tudo” no próximo dia 26. Em recente entrevista, a artista contou que se deslumbrou com a fama no início da carreira. Isso fez com que ela ficasse um tempo afastada da televisão, fugindo de personagens que eram oferecidas, como a Simone do remake de "Selva de Pedra", papel que seria vivido por Fernanda Torres.

“Podia ser uma arrogância da juventude, mas queria estar no teatro e não naquele lugar. Fiquei famosa e me deslumbrei um pouco, só que tive o exemplo do meu pai [o ator Jonas Bloch], que driblou a instabilidade o tempo inteiro, e firmei os pés no chão”, disse, em entrevista à revista Claudia.

Debora também contou que chegou a recusar outro papel, o da garota de programa Taís, que alçou Letícia Sabatella ao estrelato, em 1991, na novela "O Dono do Mundo". O motivo foi a peça “Fica comigo esta noite”, que ficou anos em cartaz e trazia no elenco nomes como Marco Nanini, Regina Casé e Luiz Fernando Guimarães.

“Questionei muito essa decisão, mas não podia largar uma peça que lotava teatros e em que, além de protagonizar, eu produzia”.

Agora, aos 61 anos, Débora, que tem uma carreira consagrada, se prepara para viver um grande desafio como a vilã Odete Roitman. A personagem é uma empresária que mora em Paris, despreza o Brasil e comanda uma companhia aérea com autoritarismo.

E como a atriz descreve a personagem? “É um exemplar horroroso de uma elite retrógrada que a gente imaginava ter se livrado e reencontrou nos últimos anos. Ela ganha dinheiro no Brasil para gastar na Europa e deixa aqui só o lixo”.