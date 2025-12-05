Ex de Cauã Reymond, Mariana Goldfarb desabafa em campanha contra violência doméstica

A modelo e influenciadora Mariana Goldfarb, ex-companheira de Cauã Reymond, fez um desabafo sobre um relacionamento abusivo que viveu. O forte relato foi compartilhado em vídeo para campanha pelo fim da violência contra as mulheres do Ministério Público do Rio de Janeiro.

Sem citar nomes, Mariana revelou que, caso não tivesse terminado o relacionamento, acredita que estaria morta.

"Não é amor. E acho que nunca foi amor. A gente acha que não vai acontecer com a gente, mas acontece. Consegui sair num momento que eu tinha só mais 5% de oxigênio. Ou usava aqueles 5% naquele momento, ou ali eu ia morrer", iniciou Mariana.

A influenciadora descreveu momentos de tensão em que percebeu que era vítima de violência psicológica, com sintomas que afetaram a sua saúde.

"Percebi que estava num relacionamento abusivo, acho que desde muito cedo, mas não sabia nomear. A violência psicológica não deixa marca visível, mas consigo, sim, ver a violência se transformando no meu corpo em formas de queda de cabelo, olho tremendo, falta de apetite, doença como a anorexia. Essa tortura psicológica que aparece em forma do tratamento de silêncio, que é insuportável, tudo é para te desestabilizar e é tudo sobre controle", detalhou Goldfarb.

Assista ao vídeo

Problemas com álcool e afastamento da família

Mariana também citou o afastamento da família e dos amigos como uma forma de controle do ex-companheiro. Além disso, revelou ter começado a consumir bebida alcoólica como uma válvula de escape.

"É tudo sobre poder, dominação e controle. Eu nunca sabia direito o que viria. Era sempre um pisar em ovos. Era sempre uma coisa muito extenuante fazer de tudo para que terminasse bem, e não vai terminar bem. Eu comecei a beber muito. A gente vai procurando subterfúgios também para anestesiar a dor", relembrou.

Goldfarb ainda reforçou a dificuldade para sair do relacionamento abusivo devido à dependência psicológica.

"Não é simples você sair, existe uma coisa de dependência, [...] é como se a gente fosse um zumbi. O problema de ouvir durante muito tempo que você não é capaz, é que uma hora acaba acreditando", continuou.

'Não ignore os sinais'

No vídeo para o Ministério Público do Rio de Janeiro, Mariana Goldfarb aproveitou para aconselhar outras mulheres: "O que tenho pra dizer é que a saída existe, é possível, não é utópica. Tanta gente conseguiu, por que você não vai conseguir?", incentivou.

"Não ignore os sinais, não ache que esse é o único tipo de relação possível porque não é. Relação saudável existe. Se você tá num lugar que te apequena, que é apertado, sai. Porque não tem nada mais importante que a sua vida”, concluiu a modelo.