Relembre o que Mariana Goldfarb, ex do ator Cauã Reymond, já falou sobre relação abusiva

A nutricionista Mariana Goldfarb é ex-esposa do ator Cauã Reymond. Eles ficaram juntos entre 2016 e 2023. A separação foi anunciada em abril de 2023, com uma publicação nas redes sociais.

“Ciclos se iniciam e se encerram. E o ciclo da minha vida ao lado do Cauã se encerrou. Saio de tudo isso muito consciente do que aprendi nesses anos de relacionamento”, disse ela na ocasião.

Desde o término, Mariana fala publicamente sobre um relacionamento abusivo que viveu, mas nunca citou o nome do ator. Após as últimas polêmicas envolvendo as atitudes de Cauã nos bastidores de “Vale tudo”, a nutricionista publicou uma indireta:

“Tudo que falei sobre misoginia, violência, machismo... está vindo à tona. Ninguém quis escutar. Agora vou assistir de camarote” Mariana Goldfarb Nutricionista

"O abuso é tão velado que você não percebe"

Ainda em 2023, Mariana começou a dar as primeiras declarações sobre o relacionamento abusivo que viveu:

“Às vezes, o abuso é tão velado que você não percebe, mas está no fato de desmerecer você e seu trabalho, controlar o seu dinheiro, trair. Isso tudo engloba um relacionamento abusivo, por isso é tão importante falar. Eu realmente pisava em ovos com medo de falar algo errado enquanto ainda estava nesse relacionamento”, disse em novembro de 2023, à Marie Claire.

Em dezembro do mesmo ano, ela voltou a tocar no assunto nos Stories: “Quando eu saí do relacionamento abusivo que tive, me foi dito que eu não ia trabalhar com a mesma frequência com que eu trabalho, que ninguém ia me querer, que eu não seria nada, que meu gênio é super difícil”.

“Não caiam nesse papinho. Vocês são completamente capazes de trabalhar, de se estruturar, de serem independentes, de construírem uma vida nova. Tudo o que o abusador fala para minar a autoconfiança, o nosso amor-próprio, como a gente se comunica com o mundo, é mentira”, continuou.

Em dezembro do ano passado, Mariana contou ao podcast Obvious que vivia pedindo desculpas para o ex e tentava reconquistá-lo a todo momento.

“Você vive pedindo desculpas. Desculpas por respirar, por existir, eu nem sabia porque estava pedindo desculpas. Era tão infernal a tortura psicológica, o tratamento de silêncio eterno, toda aquela confusão mental, as noites sem dormir, o cabelo caindo, o olho tremendo... Você não pensa mais em nada, seu dia é 100% tomado em pensar como fazer aquela pessoa te amar de novo”.

A nutricionista também explicou ao responder uma caixinha de perguntas o motivo de não citar o nome do ex abusivo: “A causa é muito maior do que o cara. A causa é a parada. O cara não tem importância”.

Polêmicas com Cauã Reymond em Vale Tudo

Nos últimos dias, o ator se tornou alvo de especulações sobre conflitos com colegas de elenco. Segundo a revista Veja, Cauã Reymond teria discutido com a atriz Bella Campos no estacionamento dos Estúdios Globo, após ela ter ido tirar satisfação sobre suposta reclamação dele aos diretores da trama. Cauã teria questionado a atuação dela.

Bella teria formalizado uma denúncia contra o ator, segundo o colunista Leo Dias, alegando que ele foi “debochado, mau colega, displicente, agressivo e machista”.

Ainda de acordo com a Veja, Humberto Carrão também teria se desentendido com Cauã durante as gravações. Uma fonte afirmou que ele se incomodou com a forma como Carrão interage com os colegas e teria reagido dizendo: “Não toca em mim”. Em outro episódio, após o gesto se repetir, Cauã teria alertado que partiria para a agressão caso acontecesse novamente.

A atriz Alice Wegmann, também integrante do elenco da novela, publicou uma imagem nos stories ao lado de Bella Campos, Carolina Dieckmann e Lucas Leto, acompanhada da legenda: “A delícia de trabalhar com quem a gente gosta”, o que também foi visto como uma possível manifestação sobre o clima nos bastidores. A atriz disse que não postou nenhuma indireta.

Procurada pela revista, a TV Globo afirmou que “essas informações não procedem”.