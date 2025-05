Whindersson lança música com Lucas Lucco meses após internação: ‘Fala de coisas que vivi e senti’

A vida do humorista e youtuber Whindersson Nunes está sob os olhares públicos há anos, mas recentemente ficou ainda mais exposta após ele anunciar uma internação voluntária para tratar problemas de saúde mental. Agora, recém saído do tratamento, ele, que é também cantor, lançou a música ‘Quem é você?’, em parceria com Lucas Lucco, como espécie de mergulho na própria identidade.

“Essa música é muito especial pra mim, porque veio de um momento em que realmente precisei me escutar de verdade. Quem É Você? fala de coisas que vivi, que senti, então tem muito de mim nela”, expôs ele, em entrevista à revista Quem, na sexta-feira (16).

A parceria com Lucas Lucco, inclusive, veio de um local de apoio durante a última internação, iniciada há cerca de três meses. O cantor, assim como Whindersson, também se abre com frequência sobre os próprios problemas psicológicos, já que foi diagnosticado com TDAH e bipolaridade.

“Ter o Lucas nessa jornada foi um presente. Ele entendeu a vibe da música de primeira e trouxe uma entrega linda. Sou muito grato por essa parceria, porque ela deu ainda mais verdade pra essa canção”, reforçou Whindersson Nunes.

Além da música, Whindersson anunciou recentemente a turnê 'Isso Definitivamente Não é um Culto', em que deve passar por diversas cidades do Brasil em um stand-up humorístico.