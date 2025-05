Animação brasileira 'Irmão do Jorel' ganha prêmio internacional

A série em desenho animado brasileira ‘Irmão do Jorel’ ganhou o Prêmio Quirino de Animação Ibero-Americana, na categoria de Melhor Série, no último sábado (11).

“Que coisa linda, essa família só me dá orgulho. A 5ª temporada de Irmão do Jorel levou pra casa o prêmio de melhor animação na 8ª edição do Prêmio Quirino e reforça a presença e o reconhecimento internacional da animação nacional”, anunciou a Cartoon Network Brasil.

A cerimônia de premiação foi realizada em Tenerife, na Espanha. Participaram do evento Federico Nicolai, supervisor criativo da série, e Zé Brandão, sócio-fundador do Copa Studio.

“Que mágica, que lindo, que bênção, que prêmio, Quirino! Que alegria estar aqui de volta, neste palco, de novo com o Irmão do Jorel, agora pela quinta temporada, quando estamos comemorando 10 anos no ar. Nossas histórias estão entrelaçadas do fundo dos nossos corações”, disse Federico durante discurso.

SEGUNDO PRÊMIO

A produção já havia ganhando o prêmio, em 2019, pela sua terceira temporada, na mesma categoria.

A animação, criada por Juliano Enrico e co-produzida pelo Cartoon Network (Brasil), TV Quase e Copa Studio, é a primeira animação do CN produzida na América Latina.

Em dezembro de 2018, o desenho entrou no streaming via Netflix, sendo exibido para um público mais amplo e de maior idade.

A série é baseada na série de histórias em quadrinhos criadas pelo próprio Juliano Enrico.

