Virginia Fonseca assume o posto de rainha de bateria da Grande Rio no lugar de Paolla Oliveira

A Acadêmicos da Grande Rio tem uma nova rainha de bateria para o Carnaval de 2026: Virginia Fonseca. A influenciadora digital e empresária foi escolhida para assumir o posto que, por sete anos, pertenceu à atriz Paolla Oliveira. A informação foi divulgada nesta sexta-feira (16) pelo portal Leo Dias.

Com mais de 52 milhões de seguidores no Instagram, Virginia também é apresentadora do SBT e recentemente esteve no centro de polêmicas no cenário político. Na última terça-feira (13), ela prestou depoimento na CPI das Bets, que investiga a promoção de jogos de azar online por influenciadores digitais e seus impactos no orçamento familiar, além de possíveis ligações com crimes como lavagem de dinheiro.

Para muitos internautas, substituir Paolla Oliveira é uma missão de peso. A atriz se despediu da escola com destaque no Carnaval de 2025, com a fantasia “Lua Encantada”, que exaltava a força feminina ligada ao oceano. Em anos anteriores, também foi elogiada pela desenvoltura no samba, com destaque para a fantasia de onça que contava com um efeito especial transformando a atriz no animal, sem uso das mãos.

Repercussão nas redes

O anúncio da substituição gerou repercussão nas redes sociais. Entre os comentários mais engajados, uma usuária ironizou: “Tiraram a onça pra botar tigrinho!”, em referência à CPI das Bets.

Outra internauta questionou a escolha: “Eu acho que seria justo ser rainha de bateria mulheres que já fazem parte das escolas, tipo, tem mulher que nunca pisou em uma, não tem gingado, e nem conhece a escola como as que estão lá dentro conhecem”.

Por outro lado, há quem veja na nomeação de Virginia uma oportunidade de renovar a festa. “É isso. A Sapucaí está virando uma grande vitrine de engajamento digital”, opinou outro usuário, indicando que a presença de influenciadores pode trazer uma nova dinâmica para o Carnaval.

A confirmação oficial da escola ainda não foi divulgada.

