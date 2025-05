MrBeast grava dentro de sítios arqueológico dos Maias e presidente do México cobra explicação

O youtuber James Donaldson, mais conhecido como "Mr. Beast", causou polêmicas durante uma gravação em sítios arqueológicos históricos, no México. A presença do criador de conteúdo nesses locais fez com que a presidente do País, Claudia Sheinbaum, solicitasse explicações ao Instituto Nacional de Antropologia e História (INAH).

A controvérsia surgiu quando o youtuber publicou um vídeo intitulado "Explorei templos de 2.000 anos de antiguidade", no último sábado (10). O conteúdo, que já acumula mais de 60 milhões de visualizações, mostra Donaldson e sua equipe visitando as cidades maias de Calakmul, Chichén Itzá e Balamcanché, no sudeste do México.

Em uma das partes do vídeo, "Mr.Beast" ainda brinca com o fato de estar gravando locais com acesso proibido. "Não posso acreditar que o governo nos permita fazer isso", diz.

Governo do México exigiu explicações

O motivo para a repercussão negativa do vídeo de Donaldson no México se deve ao fato de que muitos desses sítios, sagrados para as culturas pré-hispânicas, não são acessíveis ao público para garantir a proteção do patrimônio local.

Em resposta à requisição da presidente Sheinbaum, o INAH publicou, na última segunda-feira (12), um parecer sobre a situação. No texto, o órgão esclareceu que as visitas de "Mr. Beast" foram realizadas "de acordo com as solicitações formais" feitas à Secretaria de Turismo federal e aos governos estaduais de Yucatán e Campeche.

"Cabe destacar que o vídeo evidentemente envolve um extenso trabalho de pós-produção audiovisual e faz alusão a eventos que não ocorreram, como o fato de os produtores nunca terem descido de um helicóptero, passado a noite dentro do sítio arqueológico ou possuído qualquer máscara pré-hispânica, já que o item apresentado é claramente uma reprodução contemporânea", complementa a nota do INAH.

Ao fim da publicação, o instituto defende que a popularização de vídeos como o de Donaldson pode atrair jovens e turistas a conhecerem mais sobre a história do México e seus povos antigos.

Quem é MrBeast?

Com 395 milhões de inscritos no YouTube, "MrBeast" é considerado um dos maiores e mais ricos criadores de conteúdo dos últimos anos. Gravando vídeos desde o início dos anos 2010, ele explodiu em popularidade após publicar uma série de vídeos de desafios junto dos amigos.

A variedade de temas e brincadeiras atraiu atenção dos espectadores, que também começaram a participar dos vídeos do criador. Em pouco tempo, os desafios começaram a valer grandes montantes de dinheiro, como os do vídeo "Round 6 na Vida Real! Valendo US$ 456,000", que recria cenas da série da Netflix e possui mais de 700 milhões de visualizações.

