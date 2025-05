A atriz Daniela Carvalho, que conquistou o público ao interpretar a personagem Catarina na 18ª temporada de “Malhação”, da TV Globo, decidiu trilhar um caminho bem diferente do mundo das novelas após deixar a televisão. Longe dos holofotes, ela encarou novos desafios em outro país e trabalhou como faxineira durante um período de intercâmbio.

No ar em 2010 como par romântico de Bruno Gissoni na trama adolescente, Daniela se destacou como protagonista de uma edição que abordava o encontro de jovens de realidades distintas, mas com sonhos em comum. Enquanto Gissoni seguiu atuando na TV, a trajetória de Daniela tomou rumos inesperados.

Hoje com 38 anos, ela vive em Vancouver, no Canadá, ao lado do marido, Juan Sanin, e dos dois filhos do casal. Nas redes sociais, onde soma mais de 120 mil seguidores, Daniela compartilha momentos da rotina com a família e reflexões sobre suas experiências de vida.

Desde a última aparição nas telinhas, em uma participação em “Orgulho e Paixão”, da TV Globo, em 2018, a atriz encarou diversas mudanças. Durante oito meses na Irlanda, conciliou estudos com o trabalho de faxineira.

Após a temporada na Irlanda, Daniela seguiu para a Colômbia e depois para os Estados Unidos, onde atuou como bartender enquanto cursava cinema.

“Compartilhei vídeos sobre a faxina na Irlanda, onde morei por oito meses. Fiz intercâmbio lá porque o país permite o estudo da língua ao mesmo tempo em que se trabalha. Estava ambicionando minha carreira artística”, contou Daniela em entrevista ao jornal O Globo, em 2020.

Ela também usou um canal no YouTube para registrar a experiência, mas foi surpreendida pelas reações. “Essa é a realidade de uma pessoa que sai do País e, claro, não tem dinheiro para se bancar. Muita gente tem preconceito. É um trabalho honrado e difícil. A gente tem que valorizar. Não é demérito”, afirmou na época.

