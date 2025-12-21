Dado Dolabella se envolve em acidente em São Paulo e nega fuga

O ator Dado Dolabella se envolveu em um acidente de trânsito na madrugada desse sábado (20), na Avenida Doutor Ricardo Jafet, na Zona Sul de São Paulo. O caso foi registrado como acidente sem vítimas, mas versões distintas surgiram sobre o que aconteceu após a colisão.

De acordo com o boletim de ocorrência, o motorista do outro veículo, um homem de 60 anos que trabalha como motorista por aplicativo, relatou que seguia no sentido Ipiranga quando um carro saiu em alta velocidade de um drive-thru e bateu em seu automóvel. Segundo ele, após o impacto, o condutor do outro veículo teria descido alterado, aparentando embriaguez, e tentado responsabilizá-lo pela batida.

Ainda conforme o relato, após uma discussão, o motorista acusado teria entrado no carro, dado marcha à ré, recolhido o para-choque que caiu no chão e deixado o local sem prestar auxílio.

O homem afirmou que, logo depois, foi abordado por uma cliente do drive-thru que disse ter presenciado a cena e identificado o condutor como o ator Dado Dolabella, que estaria acompanhado de uma mulher.

A ocorrência foi registrada com base no artigo 305 do Código de Trânsito Brasileiro, que trata da fuga do local do acidente. Apesar das informações de testemunhas, a autoridade policial registrou o caso com autoria desconhecida, já que o suposto responsável não estava no local no momento da chegada da polícia.

Horas depois, Dado Dolabella se pronunciou nas redes sociais por meio de um vídeo e negou que tenha fugido ou causado o acidente. Segundo ele, a versão apresentada pelo outro motorista não corresponde aos fatos.

"Gente, eu preciso esclarecer sobre o acidente que aconteceu comigo ontem, que estão dizendo que eu fugi e isso não é verdade. Eu tava saindo do drive-thru e não tinha nem acessado a via ainda, quando um outro carro veio e bateu no meu carro. O carro que veio tinha um insufilme tão escuro que não dava para ver nada. Então, provavelmente por causa desse insufilme, ele não me viu, bateu no meu carro, desceu do carro colocando a culpa em mim, gritando, falando alto", afirmou.

O ator disse ainda que estava acompanhado da filha adolescente e que decidiu sair do local por se sentir inseguro.

"Eu pedi para ele baixar o tom de voz para conversar numa boa, e ele continuou alterado gritando, queria chamar atenção dos outros na rua. Eu estava com a minha filha pequena, adolescente, no carro comigo e ela ficou muito assustada com tudo aquilo. Para proteger ela, com a situação que ficou ali totalmente insegura, não dava para saber o que que ia ser a ação do rapaz alterado ali no momento. Eu peguei, fui embora e fiz B.O do acidente ali que tinha acontecido. Mas graças a Deus, no local tem câmeras e a verdade vai aparecer", disse.