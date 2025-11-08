Marcela Tomaszewski anuncia fim com Dado Dolabella e desabafa sobre ataques

A modelo Marcela Tomaszewski, de 28 anos, confirmou o término do relacionamento com o ator Dado Dolabella, de 45, em entrevista à Quem nesta sexta-feira (7). O casal vinha protagonizando uma relação turbulenta, marcada por brigas públicas, acusações e grande exposição nas redes sociais.

Ao anunciar o fim, Marcela afirmou que jamais buscou fama por meio do relacionamento. “Eu nunca quis que minha imagem ficasse atrelada à dele. Fiquei muito mal quando começaram a dizer que estávamos em um suposto relacionamento, logo depois de termos nos reencontrado após anos”, contou.

Apesar das polêmicas, ela disse ter tentado mostrar um outro lado do ator. “Mas ele, apesar do passado e de tudo o que a mídia fala, é uma pessoa incrível, como qualquer ser humano. Em algum momento, eu quis mostrar isso, quis mostrar que ele não era exatamente o que todo mundo imaginava. Mas, infelizmente, as coisas tomaram outro rumo”, completou.

Marcela também relatou que não se reconhece na imagem criada sobre ela. “Hoje não existe mais nós. Tínhamos planos, tínhamos muita coisa em mente. Mas não tem como seguir. Tô machucada por dentro e sei que continuarei sendo atacada, mas minha decisão agora é o fim desse relacionamento", declarou.

Segundo a modelo, a situação com Dado mexeu com o psicológico, com os trabalhos, com o lançamento da marca e com a vida dela.

Se recompor

Ao falar sobre o futuro, a modelo disse que pretende viajar com a mãe para se recompor. “Minha vida, nos últimos dias, tem sido apenas lidar com ataques, e ainda recebemos e-mails de trabalhos cancelados. Pretendo viajar com a minha mãe e pensar com calma”, contou.

Marcela reforçou que deseja se desvincular da imagem do ex-namorado e retomar seus projetos pessoais. “Quero que as pessoas esqueçam a 'Marcela namorada do Dado', porque eu não sou só isso. Sou muito mais do que isso. Esse foi um dos motivos pelos quais eu não queria, desde o início, que meu nome fosse associado a algo que ainda estava começando”, afirmou.

Encerrando o desabafo, a modelo deixou uma mensagem sobre recomeço e amor-próprio. “Eu sou uma mulher que, como qualquer outra, acredita no amor. E, independentemente de qualquer coisa, acredita que tudo pode melhorar. Mas, neste caso, eu entendi que preciso cuidar de mim. Mesmo que muitas pessoas digam que eu não tenho amor-próprio, eu tenho, e tenho tanto que sou capaz de amar o outro da mesma forma que me amo, e de reconhecer a hora de deixar ir”, disse.

O relacionamento entre Marcela e Dado começou em setembro de 2025 e chegou ao fim após uma série de episódios de exposição pública e acusações mútuas.