Luisa Mell aparece com corpo pintado em protesto na COP30

A ativista da causa animal estava "espetada" por um garfo e deitada em um prato cenográfico.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
montagem de fotos da ativista Luisa Mell com corpo inteiro pintado em protesto na COP30.
Legenda: Apresentadora fez críticas ao cardápio do evento.
Foto: Reprodução/Instagram.

A ativista da causa animal e apresentadora Luisa Mell repercutiu nas redes sociais ao fazer um protesto performático, nessa quinta-feira (6), em frente ao local do evento que antecede oficialmente a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP30), em Belém.

A influenciadora apareceu com o corpo inteiro pintado com o desenho do planeta Terra, "espetada" por um garfo e deitada em um prato cenográfico com uma lona que simula uma floresta em chamas ao fundo. Ela ainda expôs um cartaz com a mensagem: "Comer animais alimenta o fogo. Por favor, seja vegano".

Segundo a ativista, a ação foi realizada em parceria com a organização internacional Pessoas pelo Tratamento Ético dos Animais (Peta) como uma crítica ao cardápio do evento, que tem apenas 40% de opções vegetarianas ou veganas.

"O intuito da ação é protestar contra a cúpula da COP30, porque apesar de todo mundo já saber que a principal razão da destruição da Amazônia é a pecuária para plantar soja e milho, para alimentar animais de produção ou para virar pasto, apenas 40% da alimentação servida na COP é vegetariana ou vegana. Mais de 60% tem carnes e leites, que a gente sabe que é a causa, principalmente no Brasil, da emissão de metano e CO2, causando a destruição dos nossos biomas", afirmou Luisa.

"Hipocrisia"

No entendimento de Mell, a postura dos organizadores é uma "hipocrisia". Para ela, são contraditórias as discussões que colocam em pauta a sustentabilidade na conferência e as práticas adotadas pela gestão do evento.

"A própria ONU já disse que é impossível a gente reverteu aquecimento global sem uma transição da alimentação, então por que na própria COP a gente não tem uma alimentação vegana?", argumentou.

Luisa declarou que a motivação para o protesto é a preocupação com o futuro do filho de 10 anos e como o mundo está sendo impactado pelas mudanças climáticas.

"Infelizmente, a gente sabe que o agronegócio manda no nosso país. Mas e o nosso futuro? Vocês sabem que eu tenho um filho de 10 anos, estou aqui por ele. Vocês sabem que nunca tirei a roupa assim, mas para chamar a atenção, para aparecer a causa e ver se o mundo acorda. A gente tem pouco tempo para a mudança", disse.

