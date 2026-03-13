Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Conheça o trio de diretores com mais estatuetas do Oscar de Melhor Direção

Os vencedores estão por trás de clássicos absolutos do cinema norte-americano.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Cadeira de diretor em um cenário de filmagem ao ar livre, com câmera de filme antiga ao fundo, sob céu azul claro.
Legenda: Dois que estão na lista tem três vitórias cada.
Foto: Dabarti CGI/Shutterstock.

Com a chegada do Oscar 2026, neste domingo (15), cresce a expectativa para conhecer o próximo ganhador da categoria de Melhor Direção.

Este prêmio celebra o trabalho do profissional que comanda o projeto desde a criação até o lançamento, e decide os caminhos do roteiro, das gravações e da pós-produção.

A disputa neste ano é acirrada. Entre os indicados, estão diretores consolidados na premiação, no caso de Paul Thomas Anderson e Chloe Zhao, além de estreantes na categoria, como Ryan Coogler.

Mas você já parou para pensar quais os diretores com mais Oscars na história? Para responder isso, o Diário do Nordeste organizou uma lista dos recordistas e seus filmes premiados.

John Ford (4 vitórias)

Homem com óculos escuros, barba por fazer, segurando um cachimbo na boca, em ambiente descontraído, com pintura de fundo ao lado de uma janela.
Legenda: Diretor é conhecido por filmes como "Rastros do Ódio" (1956) e "No Tempo Das Diligências" (1939)
Foto: Los Angeles Daily News/Wiki Commons.

O recordista absoluto de estauetas douradas na categoria é John Ford, um dos diretores mais conceituados do cinema norte-americano. Apesar de ser famoso principalmente por filmes de velho-oeste, as vítorias dele vieram de histórias dramáticas.

Ele ganhou o Oscar pela primeira vez com "O Delator", de 1935. No filme, Gypo Nolan, um ex-membro do exércio irlandês vive na miséria, até que delata seu melhor amigo para a polícia por dinheiro para imigrar.

A próxima vitória veio cinco anos depois, com "As Vinhas da Ira". Já no ano seguinte, veio a terceira pelo filme "Como Era Verde o Meu Vale", um clássico da década de 1940.

A última vez que o cineasta recebeu a honraria foi em 1952, por meio de "Depois do Vendaval". Este foi o único dentre os longas-metragens premiados de John Ford a ser protagonizado por John Wayne, parceiro do diretor em diversos outros projetos.

Veja também

teaser image
Zoeira

Quem é o diretor mais jovem da história a ganhar o Oscar?

teaser image
Zoeira

Wagner Moura vê ‘boa chance’ para ‘O Agente Secreto’ no Oscar

teaser image
Zoeira

Falas de Timothée Chalamet sobre ópera e ballet podem afetar disputa no Oscar 2026; entenda

Frank Capra (3 vitórias)

Fotografia antiga de um homem operando uma câmera de cinema em um estúdio, com outros equipamentos ao fundo. Imagem em preto e branco, mostrando a história do cinema brasileiro.
Legenda: Capra também foi diretor de "Adorável Vagabundo" (1941).
Foto: Reprodução.

Na décad de 1930, Frank Capra era um dos diretores mais populares do momento. Durante a década, o cineasta italo-americano levou três estatuetas e conquistou o público com histórias emocionantes sobre família e humanidade.

O primeiro Oscar veio em 1934 com "Aconteceu Naquela Noite", uma comédia de uma jovem que tenta escapar do controle do pai e se apaixona por um repórter malandro.

Já em 1936, ele ganhou de novo pelo filme "O Galante Mr. Deeds", com a história de um herdeiro que viaja para Nova York e lida com pessoas que só pensam no dinheiro dele.

Dois anos depois, ele recebeu o prêmio pela última vez com "Do Mundo Nada Se Leva". O filme, protagonizado pelo galã James Stewart, um drama familiar com toques de humor e crítica social.

William Wyler (3 vitórias)

Homem de terno preto olhando ao lado em uma pose pensativa, em cenário com escada de fundo, fotografia em preto e branco.
Legenda: Wyler também é diretor de "Infâmia" (1960) e o clássico "Morro dos Ventos Uivantes" (1939)
Foto: Reprodução.

Para encerrar o trio de maiores vencedores, está William Wyler. O diretor americano-alemão venceu pela primeira vez o Oscar de Melhor Direção no início da década de 1940, pelo longa-metragem "Rosa da Esperança" (1942), sobre a 2ª Guerra Mundial.

Em 1946, ele aceitou o prêmio mais uma vez com o filme "Os Melhores Anos de Nossas Vidas", uma história de amor também ambientada no mesmo período de guerra que o anterior.

Por fim, em 1959, a última vitória do diretor veio com um dos projetos mais célebres do cinema: "Ben-Hur", estrelado por Charlton Heston. O filme foi um dos mais caros e lucrativos para a época, orçado em mais de US$ 15 milhões e arrecadando mais de US$146.9 milhões no lançamento original.

Veja diretores com duas estatuetas

  • Steven Spielberg: A Lista de Schindler (1993) e O Resgate do Soldado Ryan (1998).
  • Alejandro G. Iñárritu: Birdman (2014) e O Regresso (2015) — vencedor consecutivo.
  • Alfonso Cuarón: Gravidade (2013) e Roma (2018).
  • Clint Eastwood: Os Imperdoáveis (1992) e Menina de Ouro (2004).
  • Joseph L. Mankiewicz: Quem é o Infiel? (1949) e A Malvada (1950) — vencedor consecutivo.
Assuntos Relacionados
Imagem de Tânia Maria, atriz do indicado ao Oscar 2026, O Agente Secreto, para matéria sobre capa da Elle.
Zoeira

Tânia Maria, de 'O Agente Secreto', indicado ao Oscar 2026, é capa da Elle

Atriz interpretou Dona Sebastiana no longa que concorre a quatro categorias.

Redação
13 de Março de 2026
Imagem de capa do livro A solidão das aranhas, de Diogo Bercito.
Zoeira

Romance de Diogo Bercito retrata luto e retorno às origens como forma de se encontrar

"A solidão das aranhas" acompanha a viagem de retorno de Gabriel à sua cidade natal após a morte dos pais.

Beatriz Rabelo
13 de Março de 2026
Foto do apresentador Tadeu Schmidt.
Zoeira

‘Pedra, Papel e Tesoura’: entenda dinâmica do BBB 26 que empareda três participantes

Os competidores serão divididos em três grupos de quatro participantes.

Redação
13 de Março de 2026
Cena de uma filmagem ou gravação com duas pessoas ao fundo, uma delas ao lado de uma câmera em um ambiente com iluminação suave e atmosfera de estúdio.
Zoeira

Quantas mulheres já ganharam o Oscar de Melhor Direção?

Em quase cem edições do evento, só nove mulheres conseguiram ser indicadas na categoria.

Paulo Roberto Maciel*
13 de Março de 2026
Apresentador de programa de TV sorrindo, vestido com suéter marrom, em estúdio de televisão com fundo decorativo moderno. Ideia para conteúdo de mídia e entretenimento.
Zoeira

BBB 26: Dinâmica de sábado manda três pessoas ao paredão; entenda a formação

Um dos participantes poderá se salvar pela 'Máquina do Poder'.

Redação
13 de Março de 2026
Cadeira de diretor em um cenário de filmagem ao ar livre, com câmera de filme antiga ao fundo, sob céu azul claro.
Zoeira

Conheça o trio de diretores com mais estatuetas do Oscar de Melhor Direção

Os vencedores estão por trás de clássicos absolutos do cinema norte-americano.

Redação
13 de Março de 2026
Marciele.
Zoeira

Marciele sobra em divisão de trios para Prova do Líder e desabafa com adversários

Paraense ficou de fora do grupo formado por aliados.

Redação
13 de Março de 2026
Imagem da divisão do VIP e Xepa no BBB 26.
Zoeira

Dividido pelo líder Alberto Cowboy, confira quem está no VIP e na Xepa do BBB 26

Participante venceu a 9ª Prova do Líder do BBB 26 e montou o seu VIP.

Redação
12 de Março de 2026
Foto de Alberto Cowboy.
Zoeira

Quem Cowboy deve indicar ao Paredão no BBB 26? Vote na enquete

Indicação será feita no domingo (15).

Redação
12 de Março de 2026
Imagem do Cowboy, do BBB 26.
Zoeira

Alberto Cowboy vence prova e é nono líder do BBB 26

Participante venceu a última etapa da prova nesta quinta-feira (12).

Redação
12 de Março de 2026
Imagem de Tadeu para matéria sobre cronograma da semana do BBB 26.
Zoeira

Com Rodada Dupla no domingo, veja cronograma do BBB 26 desta semana

Dinâmica da semana foi divulgada na noite desta quinta-feira (12).

Redação
12 de Março de 2026
Imagem da Prova do Líder do BBB 26.
Zoeira

Acompanhe a nona Prova do Líder do BBB 26

Prova do Líder desta quinta é de sorte.

Redação
12 de Março de 2026
foto de Daniel Cady e a nova namorada, Carol Magalhães.
Zoeira

Daniel Cady, ex de Ivete Sangalo, viaja com nova namorada para Europa, diz site

Saiba quem é Carol Magalhães, que está acompanhando o nutricionista.

Redação
12 de Março de 2026
Imagem de Ratinho e Erika Hilton para matéria sobre SBT se pronuncia sobre falas transfóbicas de Ratinho contra Erika Hilton.
Zoeira

SBT repudia falas transfóbicas de Ratinho contra Erika Hilton

Apresentador afirmou que deputada não era "mulher"; Erika processou Ratinho e SBT em R$ 10 milhões.

Redação
12 de Março de 2026
Estatuetas do Oscar enfileiradas.
Zoeira

Segurança do Oscar 2026 será reforçada após alerta do FBI sobre possível retaliação do Irã

A cerimônia ocorrerá neste domingo (15).

Redação
12 de Março de 2026
Ceci Ribeiro confirmou que se sentiu desconfortável ao entrevistar Babu.
Zoeira

Apresentadora do Bate-Papo BBB diz que ficou desconfortável em entrevista com Babu Santana

Ceci Ribeiro comentou o assunto em suas redes sociais.

Redação
12 de Março de 2026
MC Danilo Boladão tinha 47 anos.
Zoeira

MC Danilo Boladão, pioneiro do funk, morre aos 47; saiba quem era o artista

Funkeiro sofreu paradas cardíacas após passar mal em Santos, no litoral de SP.

Redação
12 de Março de 2026
Ana Paula alegou que se cumprisse o desafio proposto, sentiria dores na coluna.
Zoeira

Ana Paula se recusa a cumprir desafio do BBB 26 pela terceira vez

Sister foi vetada da festa e passou a noite em sala isolada.

Redação
12 de Março de 2026
Chaiany e Gabriela.
Zoeira

BBB 26: Chaiany revela estar apaixonada por brothers

Sister fez revelação à amiga Gabriela.

Redação
12 de Março de 2026
Vivi Wanderley namorou com Juliano Floss até 2023.
Zoeira

Vivi Wanderley comenta fala de Juliano Floss no BBB 26: 'Não sou otária'

Cantora diz que tem direito de se defender após comentário do ex no reality.

Redação
11 de Março de 2026