Conheça o trio de diretores com mais estatuetas do Oscar de Melhor Direção

Com a chegada do Oscar 2026, neste domingo (15), cresce a expectativa para conhecer o próximo ganhador da categoria de Melhor Direção.

Este prêmio celebra o trabalho do profissional que comanda o projeto desde a criação até o lançamento, e decide os caminhos do roteiro, das gravações e da pós-produção.

A disputa neste ano é acirrada. Entre os indicados, estão diretores consolidados na premiação, no caso de Paul Thomas Anderson e Chloe Zhao, além de estreantes na categoria, como Ryan Coogler.

Mas você já parou para pensar quais os diretores com mais Oscars na história? Para responder isso, o Diário do Nordeste organizou uma lista dos recordistas e seus filmes premiados.

John Ford (4 vitórias)

Legenda: Diretor é conhecido por filmes como "Rastros do Ódio" (1956) e "No Tempo Das Diligências" (1939) Foto: Los Angeles Daily News/Wiki Commons.

O recordista absoluto de estauetas douradas na categoria é John Ford, um dos diretores mais conceituados do cinema norte-americano. Apesar de ser famoso principalmente por filmes de velho-oeste, as vítorias dele vieram de histórias dramáticas.

Ele ganhou o Oscar pela primeira vez com "O Delator", de 1935. No filme, Gypo Nolan, um ex-membro do exércio irlandês vive na miséria, até que delata seu melhor amigo para a polícia por dinheiro para imigrar.

A próxima vitória veio cinco anos depois, com "As Vinhas da Ira". Já no ano seguinte, veio a terceira pelo filme "Como Era Verde o Meu Vale", um clássico da década de 1940.

A última vez que o cineasta recebeu a honraria foi em 1952, por meio de "Depois do Vendaval". Este foi o único dentre os longas-metragens premiados de John Ford a ser protagonizado por John Wayne, parceiro do diretor em diversos outros projetos.

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Frank Capra (3 vitórias)

Legenda: Capra também foi diretor de "Adorável Vagabundo" (1941). Foto: Reprodução.

Na décad de 1930, Frank Capra era um dos diretores mais populares do momento. Durante a década, o cineasta italo-americano levou três estatuetas e conquistou o público com histórias emocionantes sobre família e humanidade.

O primeiro Oscar veio em 1934 com "Aconteceu Naquela Noite", uma comédia de uma jovem que tenta escapar do controle do pai e se apaixona por um repórter malandro.

Já em 1936, ele ganhou de novo pelo filme "O Galante Mr. Deeds", com a história de um herdeiro que viaja para Nova York e lida com pessoas que só pensam no dinheiro dele.

Dois anos depois, ele recebeu o prêmio pela última vez com "Do Mundo Nada Se Leva". O filme, protagonizado pelo galã James Stewart, um drama familiar com toques de humor e crítica social.

William Wyler (3 vitórias)

Legenda: Wyler também é diretor de "Infâmia" (1960) e o clássico "Morro dos Ventos Uivantes" (1939) Foto: Reprodução.

Para encerrar o trio de maiores vencedores, está William Wyler. O diretor americano-alemão venceu pela primeira vez o Oscar de Melhor Direção no início da década de 1940, pelo longa-metragem "Rosa da Esperança" (1942), sobre a 2ª Guerra Mundial.

Em 1946, ele aceitou o prêmio mais uma vez com o filme "Os Melhores Anos de Nossas Vidas", uma história de amor também ambientada no mesmo período de guerra que o anterior.

Por fim, em 1959, a última vitória do diretor veio com um dos projetos mais célebres do cinema: "Ben-Hur", estrelado por Charlton Heston. O filme foi um dos mais caros e lucrativos para a época, orçado em mais de US$ 15 milhões e arrecadando mais de US$146.9 milhões no lançamento original.

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