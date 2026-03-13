Quantas mulheres já ganharam o Oscar de Melhor Direção?

Um dos prêmios mais cobiçados do Oscar é o de Melhor Direção. Desde a primeira cerimônia, ocorrida em 1929, cerca de 100 diretores conquistaram a honraria por comandar filmes que ficaram marcados na história do cinema mundial.

Porém, um detalhe no assunto impressiona: apenas três mulheres já receberam a estatueta dourada como melhores diretoras. Essas vitórias ocorreram nas últimas duas décadas, mesmo em quase cem anos de premiação.

Além disso, na história do Oscar, só nove mulheres foram indicadas nessa categoria. Em 2026, uma diretora aparece indicada à Melhor Direção e tem o próprio longa-metragem concorrendo à Melhor Filme.

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Quem são as mulheres premiadas por Melhor Direção?

A primeira vez que uma mulher protagonizou uma vitória nessa categoria foi em 2010. Nesse ano, Kathryn Bigelow levou a estatueta por “Guerra ao Terror”, filme que também foi o vencedor do maior prêmio da noite.

Em seu discurso de aceitação, a cineasta norte-ameircana elogiou os outros indicados, agradeceu à equipe de produção e dedicou o prêmio aos personagens da vida real.

"E eu gostaria de dedicar isto às mulheres e aos homens das forças armadas que arriscam suas vidas diariamente no Iraque, no Afeganistão e em todo o mundo. Que eles voltem para casa em segurança. Obrigada", disse.

Legenda: Kathryn Bigelow na 82ª edição do Oscar, em 2010. Foto: JASON MERRITT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Mais de uma década depois, ainda durante a pandemia de Covid-19, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas premiou mais uma diretora. Dessa vez, o troféu foi para a chinesa Chloé Zhao pelo trabalho em "Nomadland".

2021 também foi o primeiro ano em que duas mulheres disputaram a estatueta por Melhor Direção. A outra concorrente, além de Zhao, foi Emerald Fennell também por “Bela Vingança”.

Já na edição deste ano, a cineasta chinesa concorre por "Hamnet: A Vida Antes de Hamlet", que retrata um recorte ficcional da relação do escritor inglês William Shakspeare com a família e os acontecimentos que levariam à criação da famosa peça.

Legenda: Zhao também foi a primeira mulher não-branca a vencer em Melhor Direção. Foto: CHRIS PIZZELLO / POOL / AFP

A mais recente a receber o prêmio de Melhor Direção foi Jane Campion pelo drama de velho-oeste "Ataque dos Cães", em 2022. Essa, porém, não foi a primeira vez que a cineasta saiu da cerimônia de mãos cheias.

Em 1994, Campion foi premiada na categoria de Melhor Roteiro com o filme "O Pianista", que também rendeu a ela a primeira indicação à categoria de direção.

Legenda: Jane Campion e seu Oscar na cerimônia de 2022. Foto: FREDERIC J. BROWN / AFP.