Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Quantas mulheres já ganharam o Oscar de Melhor Direção?

Em quase cem edições do evento, só nove mulheres conseguiram ser indicadas na categoria.

Escrito por
Paulo Roberto Maciel* paulo.maciel@svm.com.br
Zoeira
Cena de uma filmagem ou gravação com duas pessoas ao fundo, uma delas ao lado de uma câmera em um ambiente com iluminação suave e atmosfera de estúdio.
Legenda: Número evidencia a falta de equidade entre os vencedores.
Foto: Grusho Anna/Shutterstock.

Um dos prêmios mais cobiçados do Oscar é o de Melhor Direção. Desde a primeira cerimônia, ocorrida em 1929, cerca de 100 diretores conquistaram a honraria por comandar filmes que ficaram marcados na história do cinema mundial.

Porém, um detalhe no assunto impressiona: apenas três mulheres já receberam a estatueta dourada como melhores diretoras. Essas vitórias ocorreram nas últimas duas décadas, mesmo em quase cem anos de premiação.

Além disso, na história do Oscar, só nove mulheres foram indicadas nessa categoria. Em 2026, uma diretora aparece indicada à Melhor Direção e tem o próprio longa-metragem concorrendo à Melhor Filme.

Veja também

teaser image
Zoeira

Bares de Fortaleza transmitem cerimônia do Oscar 2026; veja onde assistir

teaser image
Zoeira

Segurança do Oscar 2026 será reforçada após alerta do FBI sobre possível retaliação do Irã

Quem são as mulheres premiadas por Melhor Direção?

A primeira vez que uma mulher protagonizou uma vitória nessa categoria foi em 2010. Nesse ano, Kathryn Bigelow levou a estatueta por “Guerra ao Terror”, filme que também foi o vencedor do maior prêmio da noite.

Em seu discurso de aceitação, a cineasta norte-ameircana elogiou os outros indicados, agradeceu à equipe de produção e dedicou o prêmio aos personagens da vida real.

"E eu gostaria de dedicar isto às mulheres e aos homens das forças armadas que arriscam suas vidas diariamente no Iraque, no Afeganistão e em todo o mundo. Que eles voltem para casa em segurança. Obrigada", disse.

Kathryn Bigelow premiada com um Oscar, sorridente, segurando seu troféu na cerimônia do Oscar 2010, com fundo de cortina branca e estatueta dourada ao fundo.
Legenda: Kathryn Bigelow na 82ª edição do Oscar, em 2010.
Foto: JASON MERRITT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Mais de uma década depois, ainda durante a pandemia de Covid-19, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas premiou mais uma diretora. Dessa vez, o troféu foi para a chinesa Chloé Zhao pelo trabalho em "Nomadland".

2021 também foi o primeiro ano em que duas mulheres disputaram a estatueta por Melhor Direção. A outra concorrente, além de Zhao, foi Emerald Fennell também por “Bela Vingança”.

Já na edição deste ano, a cineasta chinesa concorre por "Hamnet: A Vida Antes de Hamlet", que retrata um recorte ficcional da relação do escritor inglês William Shakspeare com a família e os acontecimentos que levariam à criação da famosa peça.

Chloé Zhao segurando um prêmio e sorrindo em evento de reconhecimento.
Legenda: Zhao também foi a primeira mulher não-branca a vencer em Melhor Direção.
Foto: CHRIS PIZZELLO / POOL / AFP

A mais recente a receber o prêmio de Melhor Direção foi Jane Campion pelo drama de velho-oeste "Ataque dos Cães", em 2022. Essa, porém, não foi a primeira vez que a cineasta saiu da cerimônia de mãos cheias.

Em 1994, Campion foi premiada na categoria de Melhor Roteiro com o filme "O Pianista", que também rendeu a ela a primeira indicação à categoria de direção.

Mulher de cabelos longos grisalhos, óculos escuros, sorrindo e segurando um Oscar após ganhar na cerimônia de Oscars, com fundo de painéis com logos de Oscar.
Legenda: Jane Campion e seu Oscar na cerimônia de 2022.
Foto: FREDERIC J. BROWN / AFP.

Lista de mulheres indicadas à Melhor Direção (Cronologia)

  • Lina Wertmüller (1977): "Pasqualino Sete Belezas"
  • Jane Campion (1994): "O Piano"
  • Sofia Coppola (2004): "Encontros e Desencontros"
  • Kathryn Bigelow (2010): "Guerra ao Terror" (Venceu)
  • Greta Gerwig (2018): "Lady Bird: A Hora de Voar"
  • Emerald Fennell (2021): "Bela Vingança"
  • Chloé Zhao (2021): "Nomadland" (Venceu)
  • Jane Campion (2022): "Ataque dos Cães" (Venceu)
  • Justine Triet (2024): "Anatomia de uma Queda"
  • Coralie Fargeat (2025): "A Substância"
     
  • Chloé Zhao (2026): "Hamnet: A Vida Antes de Hamlet"

*Estagiário sob supervisão da jornalista Lorena Cardoso

Assuntos Relacionados
Imagem de Tânia Maria, atriz do indicado ao Oscar 2026, O Agente Secreto, para matéria sobre capa da Elle.
Zoeira

Tânia Maria, de 'O Agente Secreto', indicado ao Oscar 2026, é capa da Elle

Atriz interpretou Dona Sebastiana no longa que concorre a quatro categorias.

Redação
13 de Março de 2026
Imagem de capa do livro A solidão das aranhas, de Diogo Bercito.
Zoeira

Romance de Diogo Bercito retrata luto e retorno às origens como forma de se encontrar

"A solidão das aranhas" acompanha a viagem de retorno de Gabriel à sua cidade natal após a morte dos pais.

Beatriz Rabelo
13 de Março de 2026
Foto do apresentador Tadeu Schmidt.
Zoeira

‘Pedra, Papel e Tesoura’: entenda dinâmica do BBB 26 que empareda três participantes

Os competidores serão divididos em três grupos de quatro participantes.

Redação
13 de Março de 2026
Cena de uma filmagem ou gravação com duas pessoas ao fundo, uma delas ao lado de uma câmera em um ambiente com iluminação suave e atmosfera de estúdio.
Zoeira

Quantas mulheres já ganharam o Oscar de Melhor Direção?

Em quase cem edições do evento, só nove mulheres conseguiram ser indicadas na categoria.

Paulo Roberto Maciel*
13 de Março de 2026
Apresentador de programa de TV sorrindo, vestido com suéter marrom, em estúdio de televisão com fundo decorativo moderno. Ideia para conteúdo de mídia e entretenimento.
Zoeira

BBB 26: Dinâmica de sábado manda três pessoas ao paredão; entenda a formação

Um dos participantes poderá se salvar pela 'Máquina do Poder'.

Redação
13 de Março de 2026
Cadeira de diretor em um cenário de filmagem ao ar livre, com câmera de filme antiga ao fundo, sob céu azul claro.
Zoeira

Conheça o trio de diretores com mais estatuetas do Oscar de Melhor Direção

Os vencedores estão por trás de clássicos absolutos do cinema norte-americano.

Redação
13 de Março de 2026
Marciele.
Zoeira

Marciele sobra em divisão de trios para Prova do Líder e desabafa com adversários

Paraense ficou de fora do grupo formado por aliados.

Redação
13 de Março de 2026
Imagem da divisão do VIP e Xepa no BBB 26.
Zoeira

Dividido pelo líder Alberto Cowboy, confira quem está no VIP e na Xepa do BBB 26

Participante venceu a 9ª Prova do Líder do BBB 26 e montou o seu VIP.

Redação
12 de Março de 2026
Foto de Alberto Cowboy.
Zoeira

Quem Cowboy deve indicar ao Paredão no BBB 26? Vote na enquete

Indicação será feita no domingo (15).

Redação
12 de Março de 2026
Imagem do Cowboy, do BBB 26.
Zoeira

Alberto Cowboy vence prova e é nono líder do BBB 26

Participante venceu a última etapa da prova nesta quinta-feira (12).

Redação
12 de Março de 2026
Imagem de Tadeu para matéria sobre cronograma da semana do BBB 26.
Zoeira

Com Rodada Dupla no domingo, veja cronograma do BBB 26 desta semana

Dinâmica da semana foi divulgada na noite desta quinta-feira (12).

Redação
12 de Março de 2026
Imagem da Prova do Líder do BBB 26.
Zoeira

Acompanhe a nona Prova do Líder do BBB 26

Prova do Líder desta quinta é de sorte.

Redação
12 de Março de 2026
foto de Daniel Cady e a nova namorada, Carol Magalhães.
Zoeira

Daniel Cady, ex de Ivete Sangalo, viaja com nova namorada para Europa, diz site

Saiba quem é Carol Magalhães, que está acompanhando o nutricionista.

Redação
12 de Março de 2026
Imagem de Ratinho e Erika Hilton para matéria sobre SBT se pronuncia sobre falas transfóbicas de Ratinho contra Erika Hilton.
Zoeira

SBT repudia falas transfóbicas de Ratinho contra Erika Hilton

Apresentador afirmou que deputada não era "mulher"; Erika processou Ratinho e SBT em R$ 10 milhões.

Redação
12 de Março de 2026
Estatuetas do Oscar enfileiradas.
Zoeira

Segurança do Oscar 2026 será reforçada após alerta do FBI sobre possível retaliação do Irã

A cerimônia ocorrerá neste domingo (15).

Redação
12 de Março de 2026
Ceci Ribeiro confirmou que se sentiu desconfortável ao entrevistar Babu.
Zoeira

Apresentadora do Bate-Papo BBB diz que ficou desconfortável em entrevista com Babu Santana

Ceci Ribeiro comentou o assunto em suas redes sociais.

Redação
12 de Março de 2026
MC Danilo Boladão tinha 47 anos.
Zoeira

MC Danilo Boladão, pioneiro do funk, morre aos 47; saiba quem era o artista

Funkeiro sofreu paradas cardíacas após passar mal em Santos, no litoral de SP.

Redação
12 de Março de 2026
Ana Paula alegou que se cumprisse o desafio proposto, sentiria dores na coluna.
Zoeira

Ana Paula se recusa a cumprir desafio do BBB 26 pela terceira vez

Sister foi vetada da festa e passou a noite em sala isolada.

Redação
12 de Março de 2026
Chaiany e Gabriela.
Zoeira

BBB 26: Chaiany revela estar apaixonada por brothers

Sister fez revelação à amiga Gabriela.

Redação
12 de Março de 2026
Vivi Wanderley namorou com Juliano Floss até 2023.
Zoeira

Vivi Wanderley comenta fala de Juliano Floss no BBB 26: 'Não sou otária'

Cantora diz que tem direito de se defender após comentário do ex no reality.

Redação
11 de Março de 2026