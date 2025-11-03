Príncipe William chega ao Brasil em primeira visita oficial

O príncipe William, de 43 anos, chegou em solo brasileiro nesta segunda- feira (3), por volta das 10h40. Em sua primeira visita oficial ao Brasil, William veio ao Brasil para cumprir uma agenda voltada a pautas ambientais.

O primeiro compromisso do príncipe ocorreu no Pão de Açúcar, no bairro da Urca, onde recebeu um dos símbolos mais tradicionais da cidade: as chaves do município, entregue pelas mãos do prefeito Eduardo Paes. A cerimônia reuniu autoridades e contou com um forte esquema de segurança.

William ficou encantado com o visual da cidade e conversou com o prefeito sobre a questão da segurança no Rio de Janeiro, após os recentes acontecimentos no Complexo da Penha e no Morro do Alemão, com a megaoperação que resultou em 121 mortes.

Seguindo a agenda do dia, o príncipe William visitou a praia de Copacabana no fim da tarde desta terça-feira e acompanhou uma simulação de resgate de afogamento junto ao Corpo de Bombeiros.

O herdeiro britânico deixou os sapatos de lado e participou de uma partida de vôlei de praia com adolescentes do Instituto Levante, fundado pela atleta Carolina Solberg, filha da ex-jogadora de vôlei Isabel Salgado.

O que traz o herdeiro da coroa britânica ao Brasil?

William está no Brasil para a edição do Prêmio Earthshot Prize, marcada para acontecer na noite de quarta-feira (5), no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro. A premiação distribuirá £1 milhão (R$ 6,5 milhões) a cinco soluções ambientais inovadoras.

O príncipe também participará da cúpula global do programa United for Wildlife, evento que fornecerá uma plataforma para incluir os crimes ambientais como prioridade estratégica global.

Por fim, William embarcará para Belém (PA), onde irá representar seu pai, o rei Charles III, na Cúpula de Líderes Mundiais da COP-30.

Príncipe acessível

O príncipe William despertou a curiosidade dos turistas que também visitavam o monumento. Descontraído e acessível, o príncipe tirou fotos e apertou as mãos dos visitantes.

A cearense Luana Pontes, de Fortaleza, contou ao g1 que não imaginava encontrar o príncipe. Ela saiu do passeio com uma selfie. “Ele é simpático. Não imaginava encontrá-lo aqui”, disse Luana.

Em seu terceiro dia na cidade, Iranete Alves, de Pernambuco, também foi surpreendida pelo encontro com o príncipe.

“Estou em choque. Não esperava. Foi maravilhoso, ele é simpático”, disse Iranete.

Kate Middleton fora da viagem

A princesa de Gales, Kate Middleton, não acompanhará o marido nesta viagem. Ela segue em recuperação após o tratamento contra um câncer, revelado publicamente no início do ano.