Polícia divulga nomes de 115 de 117 mortos em megaoperação no RJ

Conforme a Polícia, 95% deles tinham ligação com o Comando Vermelho.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 10:44)
País
Imagem mostra dezenas de corpos trazidos por moradores para a Praça São Lucas, na Penha, zona norte do Rio de Janeiro, após megaoperação.
Legenda: Dos 115, 59 tinham mandados de prisão em aberto.
Foto: Eusébio Gomes/TV Brasil.

A Polícia Civil do Rio de Janeiro divulgou, nesse domingo (2), que identificou 115 dos 117 mortos na megaoperação realizado nos complexos do Alemão e da Pena na semana passada.

O número contradiz a Defensoria Pública fluminense, que informou anteriormente que todos os corpos haviam sido liberados, conforme o portal Uol. 

Em postagem nas redes sociais nesta segunda-feira (3), a corporação destacou que 95% dos identificados tinham ligação comprovada com a facção Comando Vermelho (CV), sendo 54% deles de outros estados, incluindo o Ceará.
 

Segundo a autoridade, os dois corpos não identificados não têm registros papiloscópicos, de arcada dentária ou de DNA, e, conforme informações do jornal O Globo, devem ser submetidos a outros processos de identificação. 

Mais de 50% tinham mandado de prisão em aberto

Segundo a Polícia Civil fluminense, 97 dos identificados possuía histórico criminal "relevante". Dos 115, 59 tinham mandados de prisão em aberto.

Do grupo, 12 exibiam fotos armadas e indícios de envolvimento com o tráfico em suas redes sociais.

Nenhum dos mortos era alvo da megaoperação

Nenhum dos mortos identificados até o momento está na denúncia do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MP-RJ) que baseou a megaoperação, e expediu 48 mandados de prisão para a ocasião.

Operação mais letal da história do País

Além dos 117 civis mortos, quatro agentes de segurança também faleceram na megaoperação realizada no Rio de Janeiro na última terça-feira (28), totalizando 121 óbitos. Outras nove pessoas ficaram feridas, entre elas três moradores e seis policiais.

número de mortes ultrapassa o massacre no Carandiru, ocorrido em São Paulo no ano de 1992, quando 11 detentos foram mortos em uma ação policial.

Além dos mortos, outros 113 foram presos na megaoperação. Ainda foram apreendidas 118 armas, incluindo 91 fuzis. O material recolhido segue em análise pelos órgãos de segurança. 

Quem são os mortos identificados na megaoperação

O jornal O Globo divulgou a lista com os nomes do identificados. São eles:

  • Adailton Bruno Schmitz da Silva - 5 anotações criminais (associação ao tráfico) e 5 registros de ocorrência com mandado de prisão;
  • Adan Pablo Alves de Oliveira - anotação criminal (homicídio) com mandado de prisão, apontado como chefe do CV em Goiás;
  • Aleilson da Cunha Luz Junior - 3 registros como adolescente infrator;
  • Alessandro Alves de Souza - 2 anotações criminais (posse de drogas e crime de trânsito);
  • Alessandro Alves Silva - não possui anotações criminais;
  • Alessandro Martins Moreira de Oliveira - 1 anotação criminal (associação ao tráfico de drogas) e um registro de ocorrência com mandado de prisão;
  • Anderson da Silva Severo - 15 anotações criminais com mandado de prisão;
  • André Luiz Ferreira - 1 anotação criminal com mandado de prisão por organização criminosa;
  • Arlen João de Almeida - anotação criminal (roubo) com mandado de prisão pelo Pará;
  • Brendon César da Silva Souza - 3 anotações criminais e 11 registros de ocorrência;
  • Bruno Almeida de Oliveira - anotação criminal (tráfico de drogas e posse de arma) com mandado de prisão pela Bahia;
  • Bruno Correa da Costa - anotação criminal e registro de ocorrência (tráfico de drogas) com 3 mandados de prisão pelo Pará;
  • Bruno dos Santos Raimundo - anotação criminal (homicídio, tráfico de drogas, receptação e corrupção de menores) com mandado de prisão;
  • Carlos Eduardo Santos Felício - sem registro de ocorrência no Rio;
  • Carlos Henrique Castro Soares da Silva - 3 anotações criminais e 4 registros de ocorrência com mandado de prisão;
  • Cauãn Fernandes do Carmo Soares - sem registro de ocorrência;
  • Célio Guimarães Júnior - um registro como adolescente infrator;
  • Cleideson Silva da Cunha - anotação criminal 3 mandados de prisão (homicídio, tráfico de drogas e roubo) pelo Amazonas;
  • Cleiton Cesar Dias Mello - anotação criminal (tráfico de drogas, porte ilegal de arma, receptação) com mandado de prisão;
  • Cleiton Souza da Silva - 6 anotações criminais (tráfico de drogas, associação ao tráfico e homicídio) com mandado de prisão e apontado como chefe do CV em Cabo Frio, no Rio;
  • Cleys Bandeira da Silva - uma anotação criminal (tráfico de drogas) e 2 registros de ocorrência (tráfico de drogas e porte ilegal de arma);
  • Daniel Barros da Silva - 2 anotações criminais e 9 registros de ocorrência (roubo, homicídio e tráfico de drogas) no Pará;
  • Danilo Ferreira do Amor Divino - 1 anotação criminal e 1 registro de ocorrência, apontado como chefe do CV em Feira de Santana, na Bahia;
  • Diego dos Santos Muniz - registro de ocorrência por homicídio no Espírito Santo;
  • Diogo Garcez Santos Silva - 3 registros de ocorrência (associação ao tráfico de drogas) e apontado como chefe do CV em Feira de Santana, na Bahia;
  • Diogo Souza Nunes - anotação criminal (furto);
  • Douglas Conceição De Souza - 3 anotações criminais com mandado de prisão, apontado como chefe no bairro de Tancredo Neves, no Amazonas;
  • Douglas Henrique Simões Da Costa - anotação criminal (tráfico de drogas, associação ao tráfico e roubo) no Pará;
  • Eder Alves De Souza - anotação criminal (trafico de drogas, porte de arma e corrupção ativa) com mandado de prisão;
  • Edione Dos Santos Dias - 4 anotações criminais e quatro registros de ocorrência;
  • Edson De Magalhães Pinto - 1 registro de ocorrência (homicídio contra um policial) no Pará com mandado de prisão;
  • Eliel Castro De Jesus - anotações criminais (tráfico de drogas e lesão corporal) no Pará;
  • Emerson Pereira Solidade - apontado como chefe do CV em Jacinto, em Minas Gerais, com 2 mandados de prisão;
  • Erick Vieira De Paiva - anotação criminal (homicídio e ameaça) com monitoramento eletrônico;
  • Evandro Da Silva Machado - 3 anotações criminais (tráfico, receptação e roubo) com mandado de prisão;
  • Fabian Alves Martins - anotação criminal com 3 mandados de prisão pelo Espírito Santo;
  • Fabiano Martins Amancio - 3 anotações criminais e 4 registros de ocorrência (tráfico de drogas, furto e estupro coletivo);
  • Fabio Francisco Santana Sales - chefe do CV em Feira de Santana, na Bahia, com 1 registro de ocorrência;
  • Fabricio dos Santos da Silva - 1 registro de ocorrência (receptação);
  • Felipe da Silva - 3 anotações criminais (tráfico de drogas, roubo e homicídio) com mandado de prisão;
  • Fernando Henrique dos Santos - chefe do CV em Goiás com mandado de prisão;
  • Francisco Machado dos Santos - anotação criminal (furto, roubo e homicídio) com 2 mandados de prisão pelo Amazonas;
  • Francisco Myller Moreira da Cunha - 1 anotação criminal (homicídio) e 7 registros de ocorrência, apontado como chefe do CV no Amazonas com mandado de prisão;
  • Francisco Nataniel Alves Gonçalves - 7 anotações criminais e 4 registros de ocorrência com mandado de prisão;
  • Francisco Teixeira Parente - processo criminal (por organização criminosa) com 3 mandados de prisão;
  • Gabriel Lemos Vasconcelos - sem anotação criminal;
  • Gilberto Nascimento da Rocha - anotação criminal (homicídio, roubo e tráfico de drogas) com mandado de prisão pelo Pará;
  • Gustavo Souza de Oliveira - 3 registros como adolescente infrator;
  • Hercules Salles de Lima - não possui anotações criminais;
  • Hito José Pereira Bastos - 1 anotação criminal por associação ao tráfico, 3 registros de ocorrência no Amazonas e 1 no Pará;
  • Jean Alex Santos Campos - registro como adolescente infrator com mandado de apreensão;
  • Jeanderson Bismarque Soares de Almeida - 3 anotações criminais (porte ilegal de arma, tráfico de drogas e ameaça a agente de segurança);
  • Jonas de Azeredo Vieira - 1 anotação criminal (homicídio) e com mandado de prisão (evadido desde 2023);
  • Jonatha Daniel Barros da Silva - 2 anotações criminais (tráfico de drogas e homicídio) e 9 registros de ocorrência no Pará;
  • Jônatas Ferreira Santos - 1 anotação criminal (homicídio) em Euanopolis, na Bahia, com mandado de prisão
  • Jorge Benedito Correa Barbosa - anotação criminal (por roubo);
  • Jorge Santos dos Anjos - anotação criminal (tráfico de drogas e homicídio) com mandado de prisão pelo Amazonas;
  • José Paulo Nascimento Fernandes - 11 anotações criminais e 7 registros de ocorrência com mandado de prisão;
  • Josigledson de Freitas Silva - registros de ocorrência (tráfico de drogas e organização criminosa) com mandado de prisão pelo Ceará;
  • Juan Marciel Pinho de Souza - não possui antecedentes criminais;
  • Kauã de Souza Rodrigues da Silva - sem anotação criminal;
  • Kauã Teixeira dos Santos - cinco registros como menor infrator;
  • Keven Vinicius Sousa Ramos - anotação criminal (tráfico de drogas, receptação e posse de arma de fogo) com mandado de prisão por Goiás;
  • Kleber Izaias dos Santos - anotação criminal ( roubo) com mandado de prisão pelo Pará;
  • Leonardo Fernandes da Rocha - 9 anotações criminais (receptação, porte ilegal de arma, tráfico de drogas, associação ao tráfico, roubo e homicídio) com mandado de prisão;
  • Luan Carlos Dias Pastana - anotação criminal (homicídio e tráfico de drogas) com 2 mandados de prisão pelo Pará;
  • Luan Carlos Marcolino de Alcântara - 4 anotações criminais e 3 mandados de prisão pelo Ceará;
  • Lucas Alves Araujo - 2 anotações criminais e um mandado de prisão por Goiás;
  • Lucas da Conceição - anotação criminal (porte de arma e receptação) com 2 mandados de prisão, apontado como chefe do CV em Chapadinha, no Maranhão;
  • Lucas da Silva Lima - 8 registros de ocorrência (tráfico de drogas) no Pará com 1 mandado de prisão;
  • Lucas Guedes Marques - 2 anotações criminais com mandado de prisão;
  • Luciano Ramos Silva - 2 anotações criminais e 2 registros de ocorrência
  • Luiz Carlos de Jesus Andrade - mandado de prisão da Bahia;
  • Luiz Claudio da Silva Santos - sem anotação criminal;
  • Luiz Eduardo da Silva Mattos - sem anotação criminal;
  • Maicon Pyterson da Silva - 5 anotações criminais e 7 registros de ocorrência, libertado em 22/1/2019;
  • Maicon Thomaz Vilela da Silva - 4 anotações criminais e com mandado de prisão;
  • Marcio da Silva de Jesus - registro como adolescente infrator (tráfico de drogas);
  • Marcos Adriano Azevedo de Almeida - 6 anotações criminais e 10 registros de ocorrência com mandado de prisão;
  • Marcos Antonio Silva Junior - sem anotação criminal;
  • Marcos Aurelio Amaral Carreira - anotação criminal no Pará;
  • Marcos Vinicius da Silva Lima - chefe do tráfico de drogas em Itaberaí, em Goiânia, com mandado de prisão;
  • Marllon de Melo Felisberto - 2 anotações criminais e 8 registros de ocorrência;
  • Maxwel Araújo Zacarias - 10 anotações criminais com mandado de prisão;
  • Michel Mendes Peçanha - registro como adolescente infrator;
  • Nailson Miranda da Silva - 3 anotações criminais (tráfico de drogas, homicídio e roubo) com mandado de prisão;
  • Nelson Soares dos Reis Campos - 2 anotações criminais e 3 registros de ocorrência com mandado de prisão;
  • Rafael Correa da Costa - apontado como chefe do tráfico em Abaetuba, no Pará, com mandado de prisão;
  • Rafael de Moraes Silva - não consta informação;
  • Ricardo Aquino dos Santos - com anotação criminal na Bahia com dois mandados de prisão;
  • Richard Souza dos Santos - 2 anotações criminais e 3 registros de ocorrência (libertado em 19/10/2024);
  • Robson da Silva Monteiro - anotação criminal (roubo, tráfico de drogas e homicídio) com mandao de prisão pelo Pará;
  • Rodolfo Pantoja da Silva - 1 anotação criminal e dois registros de ocorrência por Santa Catarina;
  • Ronald Oliveira Ricardo - sem anotação criminal;
  • Ronaldo Julião Da Silva - não possui anotações criminais;
  • Rubens Lourenço Dos Santos - anotação criminal com mandado de prisão pela Bahia;
  • Tarcisio Da Silva Carvalho - anotação criminal (roubo, tráfico de drogas e homicídio) na Bahia;
  • Tiago Neves Reis - sem anotação criminal;
  • Vanderley Silva Borges - 2 anotações criminais (tráfico de drogas) com 4 mandados de prisão;
  • Victor Hugo Rangel De Oliveira - 13 anotações criminais e 16 registros de ocorrência com 4 mandados de prisão;
  • Vitor Ednilson Martins Maia - 4 anotações criminais (tráfico de drogas, homicídio e estupro);
  • Wagner Nunes Santana - 2 anotações criminais (ameaça e lesão corporal) e 4 registros de ocorrência com mandado de prisão;
  • Waldemar Ribeiro Saraiva - anotação criminal por porte ilegal de arma, tráfico de drogas e associação ao tráfico, no Amazonas;
  • Wallace Barata Pimentel - anotação criminal (homicídios de dois policiais penais) com 3 mandados de prisão pelo Pará;
  • Wellington Brito dos Santos - 5 registros como adolescente infrator;
  • Wellington Santos de Jesus - anotação criminal (tráfico de drogas) na Bahia;
  • Wellinson de Sena dos Santos - sem anotação criminal;
  • Wendel Francisco dos Santos - sem anotação criminal;
  • Wesley Martins e Silva - 1 anotação criminal (tráfico de drogas) e dois registros de ocorrência como chefe do CV no Pará;
  • William dos Santos Barbosa - 2 anotações criminais (homicídio) com mandado de prisão pela Bahia;
  • Willian Botelho de Freitas Borges - 1 anotação criminal;
  • Yago Ravel Rodrigues Rosario - sem anotação criminal;
  • Yan dos Santos Fernandes - sem anotação criminal;
  • Yure Carlos Mothé Sobral Palomo - 1 anotaçao criminal;
  • Yuri dos Santos Barreto - 2 anotações criminais e 3 registros de ocorrência (posse de granadas de fabricação caseira).
