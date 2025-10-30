Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Mulher revela últimas mensagens de policial morto no RJ

Militar conversou com a esposa enquanto atuava em operação contra o CV.

Escrito por
Carol Melo carolina.melo@svm.com.br
(Atualizado às 09:40)
País
Imagem mostra selfie do 3º sargento do Bope Heber Carvalho da Fonseca, morto em megaoperação no Rio de Janeiro, sorrindo ao lado da esposa, a gerente de vendas Jéssica Araújo.
Legenda: Agente de segurança tentou acalmar companheira em última conversa.
Foto: Reprodução/Redes Sociais.

"Continua orando", escreveu o 3º sargento do Bope Heber Carvalho da Fonseca na última mensagem enviada à esposa antes de morrer, na terça-feira (28), durante a megaoperação policial que deixou 121 mortos no Rio de Janeiro. 

O militar foi um dos quatro agentes de seguranças falecidos na ação, que visava combater a atuação da facção Comando Vermelho (CV) nos complexos do Alemão e da Penha.

O texto foi revelado pela viúva, a gerente de vendas Jéssica Araújo, em print nas redes sociais, e mostra a última conversa do casal antes de Heber ser morto. 

Última conversa com a mulher

"Você está bem?", envia a esposa às 10h10 de terça. "Deus está te cobrindo. Estou orando por você", completa em seguida. 

"Estou bem. Continua orando", responde o policial às 10h57. 

"Te amo. Cuidado pelo amor de Deus. Muitos baleados", escreve Jéssica. 

"Amor, me dá sinal de vida sempre que puder", pede ela cerca de 1 hora e meia após a última resposta do agente. A partir das 13h33, Jéssica faz diversas ligações para o marido, mas não é atendida.

"E você não falou mais. E agora, o que vou falar para a Sofia?", escreveu a gerente de vendas em referência a filha do casal.

Imagem mostra última troca de mensagens entre mulher e sargento do Bope morto em operação no RJ, feita durante o confronto.
Legenda: É possível notar o nível de aflição da esposa se elevando com a falta de resposta do policial.
Foto: Reprodução.

Policial morreu no mês do aniversário da filha 

Heber faleceu no mês em que a filha faz aniversário. Segundo a viúva do agente, a partida dele marca a data para sempre.  

"Outubro, mês do aniversário da minha filha, e para o resto da vida ela vai lembrar do paizinho dela."
Jéssica Araújo
Esposa de policial morto no RJ

Veja também

teaser image
País

Policiais mortos em megaoperação no Rio serão enterrados nesta quinta (30)

teaser image
País

‘Não podemos aceitar’: Lula publica nota contra crime organizado após megaoperação no Rio

Policial sabia que poderia falecer em serviço

Devido ao perigo envolvido na função que exercia no Bope, e por acompanhar o falecimento frequente de colegas, a companheira relatou, nessa quarta-feira (29), que o marido sabia que poderia morrer em serviço.

"Ele dizia que tinha uma senha em suas mãos, toda vez que perdia um colega. Que se um dia que acontecesse com ele, iria fazendo o que mais amava. E a gente nunca acredita, [mas] esse dia chegou. Não consigo explicar essa dor", escreveu ao publicar uma foto ao lado do companheiro e dos dois filhos.

Segundo o Bope, ele faleceu durante confronto no Complexo do Alemão. "O Sargento Heber dedicou sua vida ao cumprimento do dever e deixa um legado de coragem, lealdade e compromisso com a missão policial militar. Sua ausência será sentida por todos que tiveram a honra de conhecê-lo."

Honrou farda até o fim 

Segundo Jéssica, o marido enalteceu a função que exercia até falecer. "60, 1.000 vagabundos, não faz diferença perto da vida do meu marido que honrou a farda até o último instante", desabafou. 

"Hoje será um dia muito difícil, a ficha ainda não caiu. Te amamos para sempre, Be."
Jéssica Araújo
Esposa de policial morto no RJ

Ainda nas redes sociais, a viúva disse que Heber sempre será seu amor e herói

Colagem mostra imagens de Jéssica Araújo ao lado do marido Heber Carvalho da Fonseca, terceiro sargento Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), durante cerimônias oficiais do Bope. Agente é um dos mortos em operação deflagrada contra o Comando Vermelho (CV) no Rio de Janeiro em 28 de outubro de 2025.
Legenda: Viúva disse que marido morreu fazendo o que amava.
Foto: Reprodução/Redes Sociais.

Assuntos Relacionados
Japinha em fotos publicadas nas redes. Em uma dela com uma arma e outra com um cigarro.
País

'Japinha do CV' está entre os mortos em megaoperação no Rio; saiba quem é

Mulher teria reagido à abordagem, disparando contra os policiais.

Redação
Há 36 minutos
Imagem mostra selfie do 3º sargento do Bope Heber Carvalho da Fonseca, morto em megaoperação no Rio de Janeiro, sorrindo ao lado da esposa, a gerente de vendas Jéssica Araújo.
País

Mulher revela últimas mensagens de policial morto no RJ

Militar conversou com a esposa enquanto atuava em operação contra o CV.

Carol Melo
Há 1 hora
Cleiton e Heber morreram durante megaoperação
País

Policiais mortos em megaoperação no Rio serão enterrados nesta quinta (30)

Corpos de dois sargentos serão sepultados. Quatro policiais morreram na operação.

Redação
Há 2 horas
Foto do presidente Lula para ilustrar a matéria sobre a megaoperação no Rio de Janeiro.
País

‘Não podemos aceitar’: Lula publica nota contra crime organizado após megaoperação no Rio

No texto, Lula citou a aprovação da PEC da Segurança.

Bergson Araujo Costa
29 de Outubro de 2025
Foto de ato em homenagem às vítimas no massacre do Carandiru.
País

Com 121 mortes, operação policial ultrapassa massacre do Carandiru

A ofensiva no Carandiru causou a morte de 111 detentos.

Redação e Agência Brasil
29 de Outubro de 2025
Coletiva de imprensa no Palácio Guanabara com o governador do estado do Rio de Janeiro e o Ministro da Justiça.
País

Governo do RJ anuncia escritório contra facções em parceria com a União

Segundo o ministro Ricardo Lewandowski, apoio ocorre dentro dos limites constitucionais.

Lucas Monteiro
29 de Outubro de 2025
Imagens de policiais militares para matéria sobre megaoperação que cria muro do Bope para encurralar traficantes no RJ.
País

Megaoperação cria 'muro do Bope' para encurralar suspeitos no Rio

Estratégia buscava encaminhar os traficantes para a região de mata perto do Complexo da Penha.

Redação
29 de Outubro de 2025
Corpo de suspeito com roupas camufladas táticas é carregado por populares.
País

Moradores que retiraram roupas camufladas de mortos no Rio serão investigados

Polícia deve apurar fraude processual por parte de quem ajudou na remoção dos corpos.

Lucas Monteiro
29 de Outubro de 2025
Imagens dos mortos após operação no Rio de Janeiro.
País

Centenas de mortos e tonelada de drogas: o que se sabe sobre a megaoperação no Rio

A operação das polícias do Rio de Janeiro tem dividido a opinião pública.

Redação
29 de Outubro de 2025
Mulher em banheiura de gelo e homem sendo arrastado pelas ryuas do rio de janeiro.
País

Chefes do CV ordenam castigos a quem contrariar normas na Zona Norte do Rio

Alto escalão do grupo criminoso usa aplicativos de mensagens para determinar torturas.

Redação
29 de Outubro de 2025
Policiais mortos em megaoperação no Rio de Janeiro.
País

Quem são os policiais mortos na megaoperação no Rio de Janeiro?

Quatro oficiais morreram no confronto com criminosos na terça (28).

Redação
29 de Outubro de 2025
Doca é um homem de meia idade de cavanhaque e cabelo preto curto. Na foto, ele está com semblante irritado e usa camisa azul.
País

70 homens faziam a segurança de 'Doca', o número 1 do CV no Rio de Janeiro

O criminoso era o principal alvo da megaoperação deflagrada no Rio, mas conseguiu fugir.

Redação
29 de Outubro de 2025
Corpos de Bombeiros retira corpos de homens mortos enfileirados em operação no Rio
País

Governo do Rio confirma 119 mortes em megaoperação

Em entrevista coletiva, foram divulgados ainda números de armas e presos nas ações.

Redação
29 de Outubro de 2025
Veja imagens dos 60 corpos resgatados por moradores da Penha após megaoperação
País

Veja imagens dos 60 corpos resgatados por moradores da Penha após megaoperação

Pelo menos 120 pessoas morreram na operação deflagrada nessa terça-feira (28).

Geovana Almeida*
29 de Outubro de 2025
Imagem escala de cores preto e branco mostra o terceiro sargento do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), Heber Carvalho da Fonseca, um dos agentes de segurança mortos na operação contra a facção Comando Vermelho (CV) no Rio de Janeiro, em 28 de outubro de 2025.
País

Policial morto no RJ faleceu no mês de aniversário da filha

Agente é um dos pelo menos 64 óbitos em operação policial no Estado.

Carol Melo
29 de Outubro de 2025
Mulher chora em cima de corpo de pessoas na Praça São Lucas, na Penha. Homens foram mortos em operação no Rio de Janeiro.
País

Passa de 120 o total de mortos em operação no Rio

Cadáveres foram retirados de mata e expostos em rua da Comunidade da Penha.

Redação
29 de Outubro de 2025
imagem mostra corpos cobertos, enfileirados, em rua da comunidade da penha no rio de janeiro. ao lado, moradores estão desfocados. ao fundo, um carro e um dos corpos sendo carregados.
País

Dezenas de corpos são enfileirados por moradores em rua da Penha, no Rio

Familiares de mortos ainda buscam parentes.

Redação
29 de Outubro de 2025
Imagem de carros incendiados.
País

RJ entra no Estágio 2 da operação contra o Comando Vermelho; veja o que muda

A fase é declarada quando há risco de ocorrências de alto impacto.

Redação
28 de Outubro de 2025
Soldado em operação no Complexo do Alemão em 2010. Imagem usada em matéria sobre ação ocorrida no Rio de Janeiro em 2025.
País

Operação no Rio de Janeiro ocorre 15 anos após ocupação do Complexo do Alemão

Entenda as duas operações.

Redação
28 de Outubro de 2025
Doca com expressão séria com fundo azul. Imagem usada em matéria que informa quem é, já que ele é um dos principais alvo da operação no Rio de Janeiro.
País

Quem é Doca, principal alvo da operação no Rio de Janeiro

Braço direito de ‘Doca’, Belão chefiava o tráfico no Quitungo.

Redação
28 de Outubro de 2025