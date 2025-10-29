Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Quem são os policiais mortos na megaoperação no Rio de Janeiro?

Quatro oficiais morreram no confronto com criminosos na terça (28).

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
País
Policiais mortos em megaoperação no Rio de Janeiro.
Legenda: os oficiais mortos foram socorridos no Hospital estadual Getúlio Vargas (HGV), mas não resistiram.
Foto: Reprodução Redes Sociais.

A megaoperação das Polícias Civil e Militar do Rio de Janeiro contra a facção Comando Vermelho (CV) terminou, nessa terça-feira (28), com quatro policiais mortos e outros 15 feridos. Segundo balanço do governo do Estado, 121 pessoas morreram durante a ofensiva

Segundo o jornal O Globo, os oficiais mortos foram socorridos no Hospital estadual Getúlio Vargas (HGV), uma das maiores emergências da cidade, mas não resistiram aos ferimentos. 

Morreram no confronto os sargentos da Polícia Militar Heber Carvalho da Fonseca, 39, e Cleiton Serafim Gonçalves, 42, ambos lotados no Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE); e o policiais civis Rodrigo Velloso Cabral, 34, e Marcos Vinicius Cardoso Carvalho, 51. 

Marcos Vinicius, conhecido como "Máskara", tinha uma longa carreira na polícia e havia recentemente sido promovido a um dos chefes da Delegacia Policial de Mesquita (53ª DP). Ele morreu após ser baleado na cabeça. 

Lotado na 39ª DP (Pavuna), Rodrigo Cabral, por sua vez, estava há apenas dois meses na Polícia Civil, e era considerado um profissional promissor. Durante o confronto, ele levou um tiro na nuca e não resistiu. Rodrigo era casado e deixa uma filha. 

O sargento Cleiton Serafim Gonçalves era policial militar há 17 anos. Ele chegou a ser socorrido com vida, mas morreu no hospital. Serafim também deixa esposa e filha.

Heber Carvalho da Fonseca estava na polícia militar há 14 anos, e morreu no mês de aniversário de uma das filhas. Além da esposa, ele também deixa dois filhos e um enteado

Veja também

teaser image
País

Quem é Doca, principal alvo da operação no Rio de Janeiro

teaser image
País

Dezenas de corpos são enfileirados por moradores em rua da Penha, no Rio

teaser image
País

70 homens faziam a segurança de 'Doca', o número 1 do CV no Rio de Janeiro

Corpos em praça

O número de óbitos na megaoperação policial realizada no Rio de Janeiro chegou a 121 nesta quarta-feira (29). Ao longo da madrugada e da manhã, 60 corpos foram levados pela comunidade até a Praça São Lucas, no Complexo da Penha, na Zona Norte do Rio. 

Segundo veículos como Agência Brasil e O Globo, os cadáveres foram retirados da mata da Vacaria, na Serra da Misericórdia, onde ocorreram os confrontos mais violentos entre policiais e traficantes.

A contagem oficial divulgada ainda na terça-feira era de 64 óbitos, sendo 60 suspeitos e 4 policiais.

O número de mortos ainda deve aumentar. Além dos 60 localizados na Penha durante a madrugada e manhã de hoje, e expostos pela comunidade, seis corpos encontrados por moradores no Complexo do Alemão foram levados para o Hospital Getúlio Vargas durante a noite.

 

 

Assuntos Relacionados
Mulher em banheiura de gelo e homem sendo arrastado pelas ryuas do rio de janeiro.
País

Chefes do CV ordenam castigos a quem contrariar normas na Zona Norte do Rio

Alto escalão do grupo criminoso usa aplicativos de mensagens para determinar torturas.

Redação
Há 24 minutos
Policiais mortos em megaoperação no Rio de Janeiro.
País

Quem são os policiais mortos na megaoperação no Rio de Janeiro?

Quatro oficiais morreram no confronto com criminosos na terça (28).

Redação
Há 34 minutos
Doca é um homem de meia idade de cavanhaque e cabelo preto curto. Na foto, ele está com semblante irritado e usa camisa azul.
País

70 homens faziam a segurança de 'Doca', o número 1 do CV no Rio de Janeiro

O criminoso era o principal alvo da megaoperação deflagrada no Rio, mas conseguiu fugir.

Redação
Há 1 hora
Corpos de Bombeiros retira corpos de homens mortos enfileirados em operação no Rio
País

Governo do Rio confirma 119 mortes em megaoperação

Em entrevista coletiva, foram divulgados ainda números de armas e presos nas ações.

Redação
Há 2 horas
Veja imagens dos 60 corpos resgatados por moradores da Penha após megaoperação
País

Veja imagens dos 60 corpos resgatados por moradores da Penha após megaoperação

Pelo menos 120 pessoas morreram na operação deflagrada nessa terça-feira (28).

Geovana Almeida*
29 de Outubro de 2025
Imagem escala de cores preto e branco mostra o terceiro sargento do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), Heber Carvalho da Fonseca, um dos agentes de segurança mortos na operação contra a facção Comando Vermelho (CV) no Rio de Janeiro, em 28 de outubro de 2025.
País

Policial morto no RJ faleceu no mês de aniversário da filha

Agente é um dos pelo menos 64 óbitos em operação policial no Estado.

Carol Melo
29 de Outubro de 2025
Mulher chora em cima de corpo de pessoas na Praça São Lucas, na Penha. Homens foram mortos em operação no Rio de Janeiro.
País

Passa de 120 o total de mortos em operação no Rio

Cadáveres foram retirados de mata e expostos em rua da Comunidade da Penha.

Redação
29 de Outubro de 2025
imagem mostra corpos cobertos, enfileirados, em rua da comunidade da penha no rio de janeiro. ao lado, moradores estão desfocados. ao fundo, um carro e um dos corpos sendo carregados.
País

Dezenas de corpos são enfileirados por moradores em rua da Penha, no Rio

Familiares de mortos ainda buscam parentes.

Redação
29 de Outubro de 2025
Imagem de carros incendiados.
País

RJ entra no Estágio 2 da operação contra o Comando Vermelho; veja o que muda

A fase é declarada quando há risco de ocorrências de alto impacto.

Redação
28 de Outubro de 2025
Soldado em operação no Complexo do Alemão em 2010. Imagem usada em matéria sobre ação ocorrida no Rio de Janeiro em 2025.
País

Operação no Rio de Janeiro ocorre 15 anos após ocupação do Complexo do Alemão

Entenda as duas operações.

Redação
28 de Outubro de 2025
Doca com expressão séria com fundo azul. Imagem usada em matéria que informa quem é, já que ele é um dos principais alvo da operação no Rio de Janeiro.
País

Quem é Doca, principal alvo da operação no Rio de Janeiro

Braço direito de ‘Doca’, Belão chefiava o tráfico no Quitungo.

Redação
28 de Outubro de 2025
Agente de segurança em cima de um veículo policial com dois homens deitados da caçamba do carro.
País

Veja fotos da operação no Rio de Janeiro contra o Comando Vermelho

Mais de 60 pessoas morreram.

Lucas Monteiro
28 de Outubro de 2025
Montagem com fotos de policial morto durante megaoperação no Rio de Janeiro.
País

Policial morto durante megaoperação no Rio de Janeiro era chefe de delegacia

Outros três policiais também foram mortos.

Redação
28 de Outubro de 2025
Imagem de operação das Polícias Civil e Militar do Rio de Janeiro.
País

Megaoperação contra o Comando Vermelho deixa pelo menos 64 mortos e 81 presos no Rio

Entre os mortos estão quatro policiais.

Redação
28 de Outubro de 2025
Armas apreendidas em operação da polícias no Rio de Janeiro
País

Megaoperação deixa mortos e presos do Comando Vermelho no Rio

Cerca de 2,5 mil agentes, 32 blindados terrestres e dois helicópteros são usados em ações.

Redação
28 de Outubro de 2025
Drones atacam policiais em operação no RJ; criminosos são presos
País

Drones atacam policiais em operação no RJ; criminosos são presos

Traficantes reagiram com tiros, barricadas e bombas lançadas por meio de drones.

Redação
28 de Outubro de 2025
Foto de Aline Bardy Dutra ilustra matéria sobre prisão da influenciadora Esquerdogata.
País

Influenciadora 'Esquerdogata' é detida após ofender policiais em SP

Aline Bardy Dutra contestou uma abordagem de trânsito.

Redação
28 de Outubro de 2025
Polícia Civil atuando na cena de um incidente sob a sombra de árvores, com várias pessoas observando ao fundo, em frente ao cemitério.
País

Criança é encontrada morta em mala, em Belém; suspeito do crime é linchado

Corpo estava com as mãos amarradas.

Redação
28 de Outubro de 2025
Imagem em preto e branco do carro no momento em que grávida de gêmeos é atropelada em Guarulhos.
País

Grávida de gêmeos é atropelada em Guarulhos; motorista foge sem prestar socorro

Mulher de 33 anos caminhava de mãos dadas com uma criança quando foi atingida por um carro que subiu na calçada.

Redação
27 de Outubro de 2025
Capturas de tela do vídeo do bebê dado como morto em Rio Branco, em um saco plástico.
País

Bebê dado como morto chora no próprio velório, é socorrido e levado à UTI, mas não resiste

O caso foi registrado nesse domingo (26).

Redação
27 de Outubro de 2025