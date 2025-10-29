Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

‘Não podemos aceitar’: Lula publica nota contra crime organizado após megaoperação no Rio

No texto, Lula citou a aprovação da PEC da Segurança.

Escrito por
Bergson Araujo Costa bergson.costa@gmail.com
(Atualizado às 21:45)
País
Foto do presidente Lula para ilustrar a matéria sobre a megaoperação no Rio de Janeiro.
Legenda: Um balanço parcial desta quarta-feira (29) fala em 121 mortes na operação.
Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se manifestou, na noite desta quarta-feira (29), sobre a megaoperação das Polícias Civil e Militar do Rio de Janeiro nos complexos do Alemão e da Penha, na Zona Norte do Rio, realizada na terça-feira (28). Em nota, o líder brasileiro criticou o crime organizado.

"Não podemos aceitar que o crime organizado continue destruindo famílias, oprimindo moradores e espalhando drogas e violência pelas cidades. Precisamos de um trabalho coordenado que atinja a espinha dorsal do tráfico sem colocar policiais, crianças e famílias inocentes em risco", publicou Lula em suas redes sociais.

O político disse que se reuniu hoje pela manhã com ministros do governo e determinou ao ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, e ao diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, que fossem ao Rio para encontro com o governador Cládio Castro.

"Foi exatamente o que fizemos em agosto na maior operação contra o crime organizado da história do país, que chegou ao coração financeiro de uma grande quadrilha envolvida em venda de drogas, adulteração de combustível e lavagem de dinheiro", complementou Lula.

O presidente ainda disse que, com a aprovação da PEC da Segurança, que seu governo encaminhou ao Congresso Nacional, será possível "garantir que as diferentes forças policiais atuem de maneira conjunta no enfrentamento às facções criminosas".

Veja também

teaser image
País

Megaoperação cria 'muro do Bope' para encurralar suspeitos no Rio

teaser image
País

Com 121 mortes, operação policial ultrapassa massacre do Carandiru

teaser image
País

Governo do RJ anuncia escritório contra facções em parceria com a União

teaser image
País

Centenas de mortos e tonelada de drogas: o que se sabe sobre a megaoperação no Rio

SOBRE A MEGAOPERAÇÃO

Um balanço parcial desta quarta-feira (29) fala em 121 mortes. O número inicial, na terça-feira (28), era de 64 mortes, sendo 60 suspeitos e 4 policiais.

Enquanto o Governo do Estado do Rio de Janeiro trata a "Operação Contenção" como a maior da área de segurança dos últimos 15 anos, movimentos sociais falam em ação mais violenta da história do Estado.

Na rede social X, antigo Twitter, o GovRJ apresentou o balanço completo da operação, que representou, segundo o Executivo, o  "maior baque que a facção já tomou em toda a sua história”.

“Uma investigação de 1 ano envolvendo todas as polícias do RJ. O foco da operação foi retirar o confronto da comunidade e levá-lo para a área de mata, protegendo a população e reduzindo os efeitos colaterais”, informou a publicação.

O governo do Rio afirmou ainda que foram mais de 60 dias de planejamento com inteligência, levantamentos, mapas e distribuição tática das tropas. Que todos os policiais estavam com câmeras corporais e que “o cenário encontrado foi o previsto”.

Balanço de prisões e apreensões

  • 113 presos (33 de outros estados);
  • 10 adolescentes detidos;
  • 118 armas apreendidas, sedo: 91 fuzis, 29 pistolas e 14 artefatos explosivos;
  • Mais de 1 tonelada de drogas apreendidas.

NOTA DE LULA

Assuntos Relacionados
Foto do presidente Lula para ilustrar a matéria sobre a megaoperação no Rio de Janeiro.
País

‘Não podemos aceitar’: Lula publica nota contra crime organizado após megaoperação no Rio

No texto, Lula citou a aprovação da PEC da Segurança.

Bergson Araujo Costa
Há 2 horas
Foto de ato em homenagem às vítimas no massacre do Carandiru.
País

Com 121 mortes, operação policial ultrapassa massacre do Carandiru

A ofensiva no Carandiru causou a morte de 111 detentos.

Redação e Agência Brasil
29 de Outubro de 2025
Coletiva de imprensa no Palácio Guanabara com o governador do estado do Rio de Janeiro e o Ministro da Justiça.
País

Governo do RJ anuncia escritório contra facções em parceria com a União

Segundo o ministro Ricardo Lewandowski, apoio ocorre dentro dos limites constitucionais.

Lucas Monteiro
29 de Outubro de 2025
Imagens de policiais militares para matéria sobre megaoperação que cria muro do Bope para encurralar traficantes no RJ.
País

Megaoperação cria 'muro do Bope' para encurralar suspeitos no Rio

Estratégia buscava encaminhar os traficantes para a região de mata perto do Complexo da Penha.

Redação
29 de Outubro de 2025
Corpo de suspeito com roupas camufladas táticas é carregado por populares.
País

Moradores que retiraram roupas camufladas de mortos no Rio serão investigados

Polícia deve apurar fraude processual por parte de quem ajudou na remoção dos corpos.

Lucas Monteiro
29 de Outubro de 2025
Imagens dos mortos após operação no Rio de Janeiro.
País

Centenas de mortos e tonelada de drogas: o que se sabe sobre a megaoperação no Rio

A operação das polícias do Rio de Janeiro tem dividido a opinião pública.

Redação
29 de Outubro de 2025
Mulher em banheiura de gelo e homem sendo arrastado pelas ryuas do rio de janeiro.
País

Chefes do CV ordenam castigos a quem contrariar normas na Zona Norte do Rio

Alto escalão do grupo criminoso usa aplicativos de mensagens para determinar torturas.

Redação
29 de Outubro de 2025
Policiais mortos em megaoperação no Rio de Janeiro.
País

Quem são os policiais mortos na megaoperação no Rio de Janeiro?

Quatro oficiais morreram no confronto com criminosos na terça (28).

Redação
29 de Outubro de 2025
Doca é um homem de meia idade de cavanhaque e cabelo preto curto. Na foto, ele está com semblante irritado e usa camisa azul.
País

70 homens faziam a segurança de 'Doca', o número 1 do CV no Rio de Janeiro

O criminoso era o principal alvo da megaoperação deflagrada no Rio, mas conseguiu fugir.

Redação
29 de Outubro de 2025
Corpos de Bombeiros retira corpos de homens mortos enfileirados em operação no Rio
País

Governo do Rio confirma 119 mortes em megaoperação

Em entrevista coletiva, foram divulgados ainda números de armas e presos nas ações.

Redação
29 de Outubro de 2025
Veja imagens dos 60 corpos resgatados por moradores da Penha após megaoperação
País

Veja imagens dos 60 corpos resgatados por moradores da Penha após megaoperação

Pelo menos 120 pessoas morreram na operação deflagrada nessa terça-feira (28).

Geovana Almeida*
29 de Outubro de 2025
Imagem escala de cores preto e branco mostra o terceiro sargento do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), Heber Carvalho da Fonseca, um dos agentes de segurança mortos na operação contra a facção Comando Vermelho (CV) no Rio de Janeiro, em 28 de outubro de 2025.
País

Policial morto no RJ faleceu no mês de aniversário da filha

Agente é um dos pelo menos 64 óbitos em operação policial no Estado.

Carol Melo
29 de Outubro de 2025
Mulher chora em cima de corpo de pessoas na Praça São Lucas, na Penha. Homens foram mortos em operação no Rio de Janeiro.
País

Passa de 120 o total de mortos em operação no Rio

Cadáveres foram retirados de mata e expostos em rua da Comunidade da Penha.

Redação
29 de Outubro de 2025
imagem mostra corpos cobertos, enfileirados, em rua da comunidade da penha no rio de janeiro. ao lado, moradores estão desfocados. ao fundo, um carro e um dos corpos sendo carregados.
País

Dezenas de corpos são enfileirados por moradores em rua da Penha, no Rio

Familiares de mortos ainda buscam parentes.

Redação
29 de Outubro de 2025
Imagem de carros incendiados.
País

RJ entra no Estágio 2 da operação contra o Comando Vermelho; veja o que muda

A fase é declarada quando há risco de ocorrências de alto impacto.

Redação
28 de Outubro de 2025
Soldado em operação no Complexo do Alemão em 2010. Imagem usada em matéria sobre ação ocorrida no Rio de Janeiro em 2025.
País

Operação no Rio de Janeiro ocorre 15 anos após ocupação do Complexo do Alemão

Entenda as duas operações.

Redação
28 de Outubro de 2025
Doca com expressão séria com fundo azul. Imagem usada em matéria que informa quem é, já que ele é um dos principais alvo da operação no Rio de Janeiro.
País

Quem é Doca, principal alvo da operação no Rio de Janeiro

Braço direito de ‘Doca’, Belão chefiava o tráfico no Quitungo.

Redação
28 de Outubro de 2025
Agente de segurança em cima de um veículo policial com dois homens deitados da caçamba do carro.
País

Veja fotos da operação no Rio de Janeiro contra o Comando Vermelho

Mais de 60 pessoas morreram.

Lucas Monteiro
28 de Outubro de 2025
Montagem com fotos de policial morto durante megaoperação no Rio de Janeiro.
País

Policial morto durante megaoperação no Rio de Janeiro era chefe de delegacia

Outros três policiais também foram mortos.

Redação
28 de Outubro de 2025
Imagem de operação das Polícias Civil e Militar do Rio de Janeiro.
País

Megaoperação contra o Comando Vermelho deixa pelo menos 64 mortos e 81 presos no Rio

Entre os mortos estão quatro policiais.

Redação
28 de Outubro de 2025