‘Não podemos aceitar’: Lula publica nota contra crime organizado após megaoperação no Rio

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se manifestou, na noite desta quarta-feira (29), sobre a megaoperação das Polícias Civil e Militar do Rio de Janeiro nos complexos do Alemão e da Penha, na Zona Norte do Rio, realizada na terça-feira (28). Em nota, o líder brasileiro criticou o crime organizado.

"Não podemos aceitar que o crime organizado continue destruindo famílias, oprimindo moradores e espalhando drogas e violência pelas cidades. Precisamos de um trabalho coordenado que atinja a espinha dorsal do tráfico sem colocar policiais, crianças e famílias inocentes em risco", publicou Lula em suas redes sociais.

O político disse que se reuniu hoje pela manhã com ministros do governo e determinou ao ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, e ao diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, que fossem ao Rio para encontro com o governador Cládio Castro.

"Foi exatamente o que fizemos em agosto na maior operação contra o crime organizado da história do país, que chegou ao coração financeiro de uma grande quadrilha envolvida em venda de drogas, adulteração de combustível e lavagem de dinheiro", complementou Lula.

O presidente ainda disse que, com a aprovação da PEC da Segurança, que seu governo encaminhou ao Congresso Nacional, será possível "garantir que as diferentes forças policiais atuem de maneira conjunta no enfrentamento às facções criminosas".

Veja também País Megaoperação cria 'muro do Bope' para encurralar suspeitos no Rio País Com 121 mortes, operação policial ultrapassa massacre do Carandiru País Governo do RJ anuncia escritório contra facções em parceria com a União País Centenas de mortos e tonelada de drogas: o que se sabe sobre a megaoperação no Rio

SOBRE A MEGAOPERAÇÃO

Um balanço parcial desta quarta-feira (29) fala em 121 mortes. O número inicial, na terça-feira (28), era de 64 mortes, sendo 60 suspeitos e 4 policiais.

Enquanto o Governo do Estado do Rio de Janeiro trata a "Operação Contenção" como a maior da área de segurança dos últimos 15 anos, movimentos sociais falam em ação mais violenta da história do Estado.

Na rede social X, antigo Twitter, o GovRJ apresentou o balanço completo da operação, que representou, segundo o Executivo, o "maior baque que a facção já tomou em toda a sua história”.

“Uma investigação de 1 ano envolvendo todas as polícias do RJ. O foco da operação foi retirar o confronto da comunidade e levá-lo para a área de mata, protegendo a população e reduzindo os efeitos colaterais”, informou a publicação.

O governo do Rio afirmou ainda que foram mais de 60 dias de planejamento com inteligência, levantamentos, mapas e distribuição tática das tropas. Que todos os policiais estavam com câmeras corporais e que “o cenário encontrado foi o previsto”.

Balanço de prisões e apreensões

113 presos (33 de outros estados);

10 adolescentes detidos;

118 armas apreendidas, sedo: 91 fuzis, 29 pistolas e 14 artefatos explosivos;

Mais de 1 tonelada de drogas apreendidas.

NOTA DE LULA