Saiba quem é o delegado Andrei Rodrigues, escolhido para comandar a PF no governo Lula

O delegado Andrei Rodrigues foi indicado pelo futuro ministro da Justiça e Segurança Pública, o senador eleito Flávio Dino (PSD-MA), para o comando da Polícia Federal no futuro governo Lula. O nome foi confirmado na coletiva de anúncio de cinco ministros do governo Lula, na sede do governo de transição em Brasília.

Andrei Rodrigues foi responsável por chefiar a segurança de Lula durante a campanha, segundo o jornal O Globo. Ele também comandou a segurança da equipe de Dilma Roussef na releição de 2010.

Antes de assumir a segurança do presidenciável, ele chefiava a Divisão de Relações Internacionais da Polícia Federal, em Brasília.

O delegado ganhou confiança de Lula e de membros próximos da campanha. A segurança da equipe contava com grande número de policiais, esquadrão antibombas e atiradores de elite. Nenhum episódio de violência foi registrado durante a campanha.

Andrei é delegado federal há quase vinte anos. No governo Dilma, foi secretário Extraordinário de Segurança para Grandes Eventos, atuando nas operações para a Copa do Mundo de 2014 e para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016.

Comando da PF

Ao anunciar o nome de Andrei Rodrigues, Flávio Dino destacou a experiência do delegado no contato com Estados e municípios, por comandar a segurança de grandes eventos.

"Levamos em conta a necessidade de restauração da plena autoridade e da legalidade nas polícias, a sua experiência comprovada inclusive na Amazônia brasileira, uma área estratégica para esse governo. Ele já demonstrou a capacidade de liderar contingentes e fazer com que disciplina e hierarquia voltem como valores fundantes da PF", afirmou o futuro ministro.

Dino aproveitou para fazer um aceno às corporações. "Quero consignar aos policiais e suas famílias que na transição e no governo estaremos muito próximos dos policiais. Não há nenhuma razão para não haver amplo diálogo com profissionais da Segurança Pública", completou.

O futuro ministro declarou que toda a equipe do Ministério da Justiça e Segurança Pública deve ser anunciada antes do Natal. Lula confirmou que tinha a intenção de criar um ministério próprio para a Segurança Pública, mas destacou que caberá a Dino organizar primeiro a área juntamente com a Justiça.

Além de Dino, outros quatro nomes foram confirmados para ministérios do governo eleito. O ex-ministro da Educação e ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, assumirá o Ministério da Fazenda.

O governador da Bahia, Rui Costa (PT), foi anunciado para comandar a Casa Civil. O ex-ministro do Tribunal de Contas da União (TCU), José Múcio Monteiro, foi confirmado no Ministério da Defesa.

Já o embaixador e ex-ministro Mauro Vieira comandará o Ministério das Relações Exteriores