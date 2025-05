Bolsonaro anuncia alta médica para este domingo (4): 'Milagre'

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou, nas redes sociais, que terá alta médica na manhã deste domingo (4). O político está internado no hospital DF Star, em Brasília, desde o dia 13 de abril, para tratar novas complicações da facada que sofreu em 2018.

Em publicação feita no Instagram para anunciar a alta, Bolsonaro agradeceu à equipe médica, agradeceu a Deus por "mais esse milagre" e afirmou que irá voltar para casa "renovado".

Ele também ressaltou que irá retomar a agenda política nos próximos dias. O primeiro compromisso público será acompanhar um evento em prol da anistia dos golpistas de 8 de janeiro na próxima quarta-feira (7), em Brasília.

Internação ocorreu após evento no RN

O ex-presidente foi internado na noite do último dia 12, após passar mal em um evento do PL no interior do Rio Grande do Norte. Após ser tratado em hospitais do estado, foi transferido para a capital federal.

Um dia após dar entrada no hospital, o político precisou passar por uma cirurgia de 12 horas para desobstruir o intestino. Ele ficou duas semanas em unidade de tratamento intensivo (UTI).