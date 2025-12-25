Diário do Nordeste
A história do médico filantropo e ex-deputado que empresta o nome a um bairro de Fortaleza

O “Baú da Política — Especial Bairros de Fortaleza” explora a história política e social do Ceará a partir do legado de políticos que dão nomes a bairros da Capital.

Escrito por
Igor Cavalcante igor.cavalcante@svm.com.br
PontoPoder
Ilustração em preto e branco de um homem de terno e óculos, em estilo xilogravura, sobre fundo azul com mapa urbano estilizado. À direita, placas de trânsito com setas indicam “Amadeu Furtado”, “BR-222”, “Barra do Ceará” e “Litoral Oeste”. À esquerda, um ícone de telefone e o texto “Baú da Política – Bairros”.
Foto: Louise Dutra (Arte).

Espremido entre o Rodolfo Teófilo, a Parquelândia e a Bela Vista está um bairro que, há mais de meio século, homenageia um dos médicos mais conhecidos da história do Ceará pela dedicação a atender pacientes gratuitamente. O compromisso com os mais pobres guiou tanto a carreira médica quanto a trajetória política de Amadeu Furtado, hoje eternizado no mapa de Fortaleza.

O que hoje conhecemos como bairro Amadeu Furtado nem sempre teve essa denominação. A área já foi chamada de Coqueirinho e, antes de ser ocupada, compunha uma propriedade particular conhecida como Cercado do João Maia.

A mudança de nome aconteceu em abril de 1952. Registros da Câmara Municipal mostram que, naquele mês, o vereador Francisco Edward Pires apresentou projeto propondo que o “atual bairro do Coqueirinho” passasse a se chamar Amadeu Furtado.

Print da legislação da época que mudou o nome do bairro.
Legenda: Legislação que mudou o nome do bairro, anteriormente conhecido como "Coqueirinho".
Foto: Reprodução/CMFor

“Considerando que o Município de Fortaleza é devedor de serviços ao saudoso Dr. Amadeu Furtado, baluarte da benemerência para com o povo desta Capital, venho solicitar que se denomine de Dr. Amadeu Furtado o atual bairro do Coqueirinho”, justificou o parlamentar na proposta

O ofício enviado ao Executivo reforçava que a proposta era uma “merecida homenagem à sua memória e aos seus feitos, para que jamais seu nome se apague do nosso meio social”.

O parecer das comissões na Câmara destacava que Amadeu Furtado era um “homem de coração bom, que em vida se caracterizou pela caridade ao próximo” e ressaltava ainda seu papel político, lembrando que ele “chegou a ser presidente da Assembleia do Estado, tão grande era seu conceito perante os colegas e o povo que o elegeu”.

Quem foi Amadeu Furtado?

Nascido em Ipu no fim da década de 1880, Amadeu Furtado formou-se médico pela Faculdade de Medicina da Bahia em 1913. No ano seguinte, mudou-se para Fortaleza, onde construiu carreira marcada pela filantropia. 

Ficou conhecido por atender gratuitamente pessoas pobres — hábito que ampliou sua clientela e lotou seu consultório. Relatos da época narram que o médico atendia até à noite no Centro de Fortaleza, na primeira botica (farmácia) de Fortaleza.

Além da atuação clínica, foi professor na Faculdade de Farmácia e Odontologia do Ceará, legista e diretor do Instituto Médico Legal (IML).

Na política, destacou-se como deputado constituinte e presidiu a Constituinte de 1947. Ao ocupar o comando da Assembleia, chegou a assumir interinamente o Governo do Estado, passando o cargo ao governador Raul Barbosa.

Intelectual ativo, escreveu em revistas, livros, artigos de jornal e contos, tornando-se figura conhecida na vida cultural da Capital.

Amadeu Furtado faleceu em fevereiro de 1952, em Fortaleza. Ao morrer, deixou não apenas o reconhecimento de sua carreira médica e política, mas também um legado de caridade que marcou gerações, e que hoje permanece vivo na homenagem do bairro que leva seu nome.

A história do médico filantropo e ex-deputado que empresta o nome a um bairro de Fortaleza

O "Baú da Política — Especial Bairros de Fortaleza" explora a história política e social do Ceará a partir do legado de políticos que dão nomes a bairros da Capital.

Igor Cavalcante
