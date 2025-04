Bolsonaro é submetido a cirurgia em Brasília para desobstruir aderências no intestino

Jair Bolsonaro (PL) foi encaminhado para cirurgia na manhã deste domingo (13) para realizar desobstrução de parte do intestino, no DF Star, em Brasília.

O ex-presidente passou mal na última sexta-feira (11), no Rio Grande do Norte, e deu entrada no hospital com “quadro de distensão abdominal e dor”. O problema é decorrente da facada sofrida em Juiz de Fora (MG) durante a candidatura presidencial de 2018.

Uma nota assinada pelo médico Cláudio Birolini, chefe da equipe cirúrgica, e divulgada pelo O Globo aponta que Bolsonaro passou por novos exames laboratoriais e de imagem que mostraram a persistência do quadro de subobstrução intestinal. Com isso, as equipes que assistem ao ex-presidente optaram de comum acordo pelo tratamento cirúrgico.

“Ele (Bolsonaro) está sendo submetido neste momento ao procedimento cirúrgico de laparotomia exploradora, para liberação de aderências intestinais e reconstrução da parede abdominal”, informa o comunicado.

A laparotomia exploradora consiste em cortar o abdome para examinar os órgãos internos. No sábado (12), um dos médicos da equipe, Leandro Echenique, explicou que a cirurgia vai corrigir a obstrução das alças intestinais. “É uma cirurgia bem extensa. Veja bem, é um abdome que já foi muito manipulado, desde 2018, quando ocorreu a facada”, afirmou.

De acordo com o médico, o ex-presidente estava estável, apesar da gravidade do caso. “Houve uma melhora no quadro da dor. (...) Mas isso não significa que houve melhora no quadro de obstrução intestinal. Nos demais aspectos, de pressão, cardíaca, está estável. Mas o quadro abdominal está mantido. Não houve melhora”, afirmou.

O senador Rogério Marinho disse, na noite de sábado, que Bolsonaro estava bem-humorado após o voo de Natal para Brasília. Ele também informou que o ex-presidente estava em contato permanente com os filhos e com a ex-primeira-dama, Michelle Bolsonaro.

Veja também PontoPoder Bolsonaro vai passar por cirurgia no intestino em Brasília após internação no RN PontoPoder Bolsonaro tem quadro de saúde estável após passar mal no RN, diz primeiro boletim médico

Dores abdominais

Na sexta-feira, 11, o ex-presidente sentiu fortes dores abdominais e foi atendido com urgência no Hospital Municipal Aluízio Bezerra, em Santa Cruz (RN). Em seguida, foi transferido para o Hospital Rio Grande, em Natal, onde continua internado

Segundo boletim médico divulgado na sexta-feira, Bolsonaro deu entrada com "quadro de distensão abdominal e dor". Nas redes sociais, ele atribuiu o problema a uma complicação no intestino delgado, resultado das cirurgias feitas após o atentado a faca sofrido em Juiz de Fora (MG) durante a candidatura presidencial de 2018.

>> Participe do canal do PontoPoder no Whatsapp para saber tudo sobre a política do Ceará e do Brasil