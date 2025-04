Bolsonaro vai passar por cirurgia no intestino em Brasília após internação no RN

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) vai passar por uma cirurgia no intestino em Brasília entre a madrugada e a manhã deste domingo, 13, após decisão da equipe médica que o acompanha no Rio Grande do Norte. Segundo o líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante (RJ), Bolsonaro está bem, mas precisará retirar obstruções intestinais.

O avião com Bolsonaro vai decolar no fim da tarde deste sábado, 12, de Natal (RN), e chegar na capital federal à noite. A aeronave usada conta com uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Móvel. Ele vai desembarcar no Aeroporto de Brasília e será levado de ambulância para o Hospital DFStar, que fica na Asa Sul. O percurso leva 10 minutos de carro.

Veja também PontoPoder Bolsonaro tem quadro de saúde estável após passar mal no RN, diz primeiro boletim médico PontoPoder Bolsonaro é atendido com urgência em hospital após passar mal no Rio Grande do Norte

Evolução médica

O ex-presidente evoluiu de "forma estável" nas últimas 24 horas. De acordo com boletim divulgado pela unidade hospitalar neste sábado, Bolsonaro teve uma "noite tranquila" e todos os sinais vitais e exames complementares estão "dentro da normalidade". A pressão arterial e os batimentos cardíacos também seguem normais, sem necessidade de medicamentos para controle.

"(Bolsonaro) apresenta excelente estado de humor, redução do quadro de distensão abdominal e permanece sem necessidade de analgesia. Todos os sinais vitais e exames complementares mantêm-se dentro da normalidade, sem intercorrências clínicas até o presente momento", diz o boletim, assinado pelo médico Luiz Roberto Leite Fonseca, diretor-geral do Hospital Rio Grande

O hospital informou que o ex-presidente "segue em hidratação venosa por meio de cateter central, em uso de nutrição parenteral, manutenção da antibioticoterapia previamente instituída, com sonda nasogástrica aberta e uso regular das demais medicações prescritas".

Dores abdominais

Na sexta-feira, 11, o ex-presidente sentiu fortes dores abdominais e foi atendido com urgência no Hospital Municipal Aluízio Bezerra, em Santa Cruz (RN). Em seguida, foi transferido para o Hospital Rio Grande, em Natal, onde ainda está internado

Segundo boletim médico divulgado na sexta-feira, Bolsonaro deu entrada com "quadro de distensão abdominal e dor". Nas redes sociais, ele atribuiu o problema a uma complicação no intestino delgado, resultado das cirurgias feitas após o atentado a faca sofrido em Juiz de Fora (MG) durante a candidatura presidencial de 2018.