Prefeitura de Caucaia decreta ponto facultativo na Quinta-feira Santa (17)

A Prefeitura de Caucaia vai decretar ponto facultativo para os servidores e empregados públicos do Município na Quinta-feira Santa (17). A decisão foi confirmada pelo prefeito Naumi Amorim (PSD), em entrevista ao PontoPoder, nesta quarta-feira (16).

O decreto será publicado na edição do Diário Oficial de hoje. Segundo o chefe do Executivo municipal, a medida assegura o funcionamento das atividades essenciais à população, em áreas como saúde, segurança pública, abastecimento de água, entre outras.

Veja também PontoPoder Elmano decreta ponto facultativo na Quinta-feira Santa, no Ceará Ceará Prefeito decreta ponto facultativo em Fortaleza nesta quinta-feira (17)

"Ponto facultativo é para que a gente dê uma folga aí para nossos servidores, para as pessoas que têm contribuído com nosso município. A gente reconhece que a gente tem que dar essa folga para eles, para que eles voltem na semana seguinte com todo o gás" Naumi Amorim Prefeito de Caucaia

A Câmara Municipal de Caucaia também decretou ponto facultativo para esta quinta. A decisão foi publicada no Diário Oficial da quarta-feira (16) e atinge todos os departamentos da Casa Legislativa. A ideia é “resguardar a produtividade e aproveitamento dos trabalhos habituais em atendimento aos princípios da economicidade e eficiência”, segundo a portaria.

>> Participe do canal do PontoPoder no Whatsapp para saber tudo sobre a política do Ceará e do Brasil