Emocionado, prefeito de Horizonte diz que polo automotivo marca “dia histórico” para município
Polo Automotivo do Ceará foi inaugurado nesta quarta-feira (3) com a presença do presidente Lula
O prefeito de Horizonte, Nezinho Farias, classificou como um “dia histórico” o início da produção de veículos elétricos no Polo Automotivo do Ceará, inaugurado nesta quarta-feira (3) com a presença do presidente Lula e do governador Elmano de Freitas.
No discurso, Nezinho destacou o simbolismo de ver a antiga fábrica da Troller voltar a operar com novos investimentos. “É um dia especial para o Ceará e um dia histórico para Horizonte”, afirmou.
Veja também
Geração de empregos e renda
O prefeito ressaltou que a reativação da planta representa geração de empregos e renda, resultado de articulação entre Governo Federal, Estado e município. Ele lembrou que Horizonte, com 39 anos de emancipação e 81 mil habitantes, aguardava há anos a instalação de uma montadora.
“É a realização de um sonho”, resumiu.