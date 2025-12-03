Emocionado, prefeito de Horizonte diz que polo automotivo marca “dia histórico” para município

O prefeito de Horizonte, Nezinho Farias, classificou como um “dia histórico” o início da produção de veículos elétricos no Polo Automotivo do Ceará, inaugurado nesta quarta-feira (3) com a presença do presidente Lula e do governador Elmano de Freitas.

No discurso, Nezinho destacou o simbolismo de ver a antiga fábrica da Troller voltar a operar com novos investimentos. “É um dia especial para o Ceará e um dia histórico para Horizonte”, afirmou.

Veja também Inácio Aguiar Após comemorar vitória de Lula com vestido vermelho, vereador de Horizonte conhece presidente Inácio Aguiar Além do Spark, GM vai produzir Chevrolet Captiva elétrico no Polo Automotivo do Ceará

Geração de empregos e renda

O prefeito ressaltou que a reativação da planta representa geração de empregos e renda, resultado de articulação entre Governo Federal, Estado e município. Ele lembrou que Horizonte, com 39 anos de emancipação e 81 mil habitantes, aguardava há anos a instalação de uma montadora.

“É a realização de um sonho”, resumiu.