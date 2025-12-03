Além do Spark, GM vai produzir Chevrolet Captiva elétrico no Polo Automotivo do Ceará

A General Motors também vai produzir o Chevrolet Captiva no Polo Automotivo do Ceará, em Horizonte, na Região Metropolitana de Fortaleza. A informação foi antecipada com exclusividade pela coluna.

Nesta quarta-feira (3), uma cerimônia marcou o início da produção do Spark EUV, com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que deve anunciar oficialmente a produção do segundo veículo da montadora no Estado.

A visita simbolizou a largada oficial do polo, instalado na antiga fábrica da Troller e articulado pelo governador Elmano de Freitas em parceria com o presidente da GM na América do Sul, Santiago Chamorro.

Parceria da norte-americana GM com chinesa Wuling no Ceará

O retorno do Captiva ao Brasil ocorre em nova configuração: será um SUV 100% elétrico, bem diferente do modelo que circulou no país nos anos 2000.

A nova versão é baseada no Wuling Starlight S, fruto da parceria global da GM com a fabricante chinesa Wuling — a mesma responsável pelo Spark EUV, primeiro elétrico montado no Ceará.

A GM já havia anunciado que o Captiva EV seria lançado na versão única Premier para o mercado brasileiro, com preço sugerido é de R$ 199.990.