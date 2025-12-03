Recuo de conversas com Ciro é vitória de Michelle contra André e os filhos do ex-presidente

O recuo público de André Fernandes e Flávio Bolsonaro, anunciando a suspensão das conversas com Ciro Gomes no Ceará, expôs a crise interna no bolsonarismo e deu peso a Michelle Bolsonaro. A decisão freia, ao menos por ora, a possibilidade de aliança entre o PL e o ex-ministro cearense, até aqui o nome mais viável da oposição local. Mais do que uma simples mudança de rota, a decisão mostra uma vitória política de Michelle, que, isolada no primeiro momento, impôs sua visão ao comando do PL local e aos filhos do ex-presidente.

Se havia dúvidas sobre a força de Michelle dentro do bolsonarismo e, mais que isso, junto ao ex-presidente, o desfecho do episódio no Ceará deixou a resposta clara. Sua reação dura contra a aproximação com Ciro, seguida da publicação de declarações antigas do ex-ministro contra Jair Bolsonaro, tornaram a articulação contrária difícil demais em um campo marcado pelas decisões de improviso.

Bolsonarismo é marcado pela imprevisibilidade

A movimentação reforça ainda um traço já conhecido do bolsonarismo: sua imprevisibilidade. As decisões não seguem lógicas partidárias tradicionais, nem obedecem a lideranças intermediárias. Tudo gira em torno da família. E, agora, da disputa de espaço entre seus membros.

Ao vencer um embate direto com os filhos do ex-presidente e com André Fernandes, Michelle traçou uma linha simbólica e reforçou o que dissemos nesta coluna: ela não será uma figura decorativa no campo político.