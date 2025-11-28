Além do polo automotivo, Lula tem outros compromissos no Ceará semana que vem; veja quais

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva retorna ao Ceará na próxima quarta-feira (3) para três compromissos oficiais em Fortaleza, Horizonte e Redenção. A agenda foi confirmada pela Presidência da República em comunicado enviado à imprensa nesta sexta-feira (28).

Em Fortaleza, Lula visita as obras do novo campus do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), que instalará sua primeira unidade fora de São Paulo no Ceará. A instituição é apontada pelo governo estadual como peça estratégica para qualificação profissional e atração de investimentos.

Polo Automotivo

No início da tarde, em Horizonte, o presidente participa da cerimônia que marca o início da produção do Spark, veículo elétrico da General Motors, no Polo Automotivo do Ceará. O evento simboliza a largada oficial do projeto, instalado na antiga fábrica da Troller e articulado pelo governador Elmano de Freitas com o presidente da GM na América do Sul, Santiago Chamorro.

Mais tarde, em Redenção, Lula inaugura a urbanização e as novas residências universitárias da Unilab, ampliando a estrutura do campus e reforçando a presença do Governo Federal no interior do Estado.