Prefeito e vice de Campos Sales são cassados por suspeita de compra de votos

O juiz da 38ª Zona Eleitoral cassou, nesta quinta (28), o prefeito de Campos Sales, Moésio Loiola e o vice José Solano Feitosa, após reconhecer a existência de um esquema estruturado de compra de votos, financiado por empresários aliados, com “gravidade suficiente para comprometer a normalidade do pleito”.

A decisão atinge ainda dois empresários apontados como operadores do esquema. Segundo a sentença, o grupo montou uma rede de distribuição de cestas básicas, serviços médicos, consultas, cirurgias, remédios, além de pagamentos diretos em dinheiro e Pix, tudo em troca de apoio eleitoral.

A cassação, se confirmada pelo TRE-CE, pode levar a uma nova eleição no município.