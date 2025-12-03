Diário do Nordeste
Após comemorar vitória de Lula com vestido vermelho, vereador de Horizonte conhece presidente

Lula esteve no município para participar da inauguração do Polo Automotivo do Ceará

Inácio Aguiar inacio.aguiar@svm.com.br
Inácio Aguiar
Legenda: O vereador de Horizonte, Carlos da Bodega, realizou o sonho de conhecer o presidente Lula
Foto: Arquivo pessoal

O vereador Antonio Carlos Gomes, o Carlos da Bodega (PSB), presidente da Câmara Municipal de Horizonte, realizou nesta quarta-feira (3) um desejo antigo: conhecer pessoalmente o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Em 2022, na vitória de Lula, o vereador ganhou repercussão ao aparecer usando um vestido longo vermelho em comemoração ao resultado eleitoral. Hoje, com a visita presidencial, completou o simbolismo do gesto, registrando o encontro com uma foto.

Vereador Carlos da Bodega com vestido vermelho
Legenda: Carlos da Bodega usou um vestido vermelho para comemorar a vitória de Lula em 2022
Foto: Reprodução

Polo Automotivo 

Lula esteve no município para participar da inauguração do Polo Automotivo do Ceará, instalado na antiga fábrica da Troller, e ainda anunciou que lá também será montado o Chevrolet Captiva, além do Spark.

