Após comemorar vitória de Lula com vestido vermelho, vereador de Horizonte conhece presidente
Lula esteve no município para participar da inauguração do Polo Automotivo do Ceará
O vereador Antonio Carlos Gomes, o Carlos da Bodega (PSB), presidente da Câmara Municipal de Horizonte, realizou nesta quarta-feira (3) um desejo antigo: conhecer pessoalmente o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Em 2022, na vitória de Lula, o vereador ganhou repercussão ao aparecer usando um vestido longo vermelho em comemoração ao resultado eleitoral. Hoje, com a visita presidencial, completou o simbolismo do gesto, registrando o encontro com uma foto.
Polo Automotivo
Lula esteve no município para participar da inauguração do Polo Automotivo do Ceará, instalado na antiga fábrica da Troller, e ainda anunciou que lá também será montado o Chevrolet Captiva, além do Spark.