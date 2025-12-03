Após comemorar vitória de Lula com vestido vermelho, vereador de Horizonte conhece presidente

O vereador Antonio Carlos Gomes, o Carlos da Bodega (PSB), presidente da Câmara Municipal de Horizonte, realizou nesta quarta-feira (3) um desejo antigo: conhecer pessoalmente o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Em 2022, na vitória de Lula, o vereador ganhou repercussão ao aparecer usando um vestido longo vermelho em comemoração ao resultado eleitoral. Hoje, com a visita presidencial, completou o simbolismo do gesto, registrando o encontro com uma foto.

Legenda: Carlos da Bodega usou um vestido vermelho para comemorar a vitória de Lula em 2022 Foto: Reprodução

Polo Automotivo

Lula esteve no município para participar da inauguração do Polo Automotivo do Ceará, instalado na antiga fábrica da Troller, e ainda anunciou que lá também será montado o Chevrolet Captiva, além do Spark.