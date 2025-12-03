Em Fortaleza, Lula lamenta que fez aniversário e não recebeu presentes de Camilo e Elmano

Em evento do Ministério da Educação (MEC), o presidente Lula (PT) rebateu comentários de que estaria velho demais para estar na política e brincou com o ministro Camilo Santana (PT) e o governador Elmano de Freitas (PT) sobre o seu último aniversário. Ele lembrou que completou 80 anos em outubro, mas não recebeu presente de nenhum dos dois aliados. A declaração foi dada nesta quarta-feira (3).

Não tem nada impossível quando a gente tem disposição. Companheiro Camilo e companheiro Elmano, eu completei 80 anos no dia 27 de outubro. Não ganhei presente de vocês, mas não tem problema. As pessoas perguntam 'Ô, Lula, você não está velho?'. Não, eu tenho 80 anos, os anos passam, mas eu não estou velho porque quem tem uma causa não envelhece. A velhice é falta de motivação na cabeça das pessoas, e eu tenho a motivação. Lula (PT) Presidente da República

Naquele mesmo mês de outubro, durante viagem à Ásia, o presidente afirmou pela primeira vez que disputaria a reeleição em 2026. Em entrevista à TV Record nessa terça (2), contudo, ele recuou e disse que a decisão sobre disputar um quarto mandato seria avaliada no primeiro trimestre do ano eleitoral.

“E se for candidato, vou ser candidato para ganhar, tá? Eu espero que haja muita gente boa para disputar. Vai chegar no mês de março, nós vamos decidir as coisas direitinho. O que eu quero, por enquanto, é cumprir com os meus compromissos com o povo brasileiro“, declarou.