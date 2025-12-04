Câmara de Fortaleza terá observatório para guiar vereadores com dados técnicos, anuncia Leo Couto

A Câmara Municipal de Fortaleza deve lançar, no próximo mês de fevereiro, um observatório de dados para embasar tecnicamente os projetos e sugestões apresentados pelos vereadores. O anúncio foi feito pelo presidente da Casa, Leo Couto (PSB), durante a live do PontoPoder desta quinta-feira (4).

Segundo ele, a ferramenta será apresentada durante a segunda edição do Inova Câmara, que ocorrerá na Pinacoteca do Ceará, e terá como objetivo fornecer informações consolidadas sobre a cidade, desde indicadores sociais até mapas de equipamentos públicos.

“Vamos fazer um grande evento na segunda edição do Inova Câmara para lançar o Observatório da Câmara Municipal de Fortaleza (...) A gente precisa dar, cada vez mais, qualidade aos debates e às proposições da Casa vereadores, então o observatório vai ser uma ferramenta para munir os vereadores com relação às proposições”, afirmou o político na entrevista ao editor do PontoPoder, Wagner Mendes, e ao repórter Bruno Leite.

Base de dados integrada

De acordo com Leo Couto, o observatório reunirá dados sobre infraestrutura, população, IDH, distribuição de equipamentos públicos e outras informações estratégicas. O presidente explicou que a plataforma permitirá que o parlamentar consulte dados de forma rápida antes de apresentar qualquer iniciativa.

“Se o vereador quiser propor uma areninha no Genibaú, por exemplo, ele vai ter dados de quantas areninhas já existem na região, ao número de moradores, ao IDH daquele local”, disse.

O presidente afirmou ainda que a Câmara está estruturando a base de dados internamente, mas mantém diálogo com a Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec) e com a Prefeitura de Fortaleza para ampliar a integração de informações.