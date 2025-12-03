Diário do Nordeste
Com licença de Fernanda Pessoa, bancada cearense em Brasília tem novo deputado

Vanderlan Alves cumprirá o mandato por 120 dias

Escrito por
Inácio Aguiar inacio.aguiar@svm.com.br
Inácio Aguiar
Legenda: Vanderlan Alves obteve 53 mil votos nas eleições para deputado federal em 2022
Foto: Reprodução

A deputada federal cearense Fernanda Pessoa (União) tirou licença de 120 dias, o que motivou mudança na composição da bancada cearense na Câmara dos deputados, em Brasília. 

Assumiu a vaga o primeiro suplente, Vanderlan Alves, nesta terça-feira (2). Ele foi o vereador mais votado de Caucaia em 2020 e chegou a liderar o governo na Câmara Municipal.

Quase eleito

Vanderlan obteve 53 mil votos nas eleições para deputado federal em 2022 e ficou a apenas 1,5 mil votos de passar Dayany do Capitão, do mesmo partido, que ocupou a última vaga da bancada cearense.

É praxe entre os parlamentares eleitos tirarem licença do cargo numa espécie de “rodízio” para contemplar suplentes.

