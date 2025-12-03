Bolsonaro pede a Moraes exceção para visita de filho Carlos em dia de aniversário

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pediu uma exceção no quadro de visitas para que o vereador Carlos Bolsonaro, que faz aniversário no próximo domingo (7), visite o pai. O pedido foi enviado ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), nesta quarta-feira (3).

Conforme o portal Uol, o pedido é justificado pelo "caráter humanitário" da visita, para que Bolsonaro parabenize o filho no domingo. As visitas a Bolsonaro são em datas previamente acordadas com a unidade prisional e autorizadas pelo STF.

Desse modo, Bolsonaro, que cumpre pena na sede da Polícia Federal (PF), em Brasília, só pode receber visitas às terças e quintas-feiras.

'Caráter humanitário' da visita

Carlos estava previsto para visitar o pai nesta quinta (4), mas a defesa pediu a mudança de data alegando que o vereador estaria de viagem marcada para Santa Catarina.

"Diante dessa impossibilidade material de comparecimento, e considerando tratar-se de visita familiar já autorizada por este E. Relator, requer-se apenas a alteração da data para o dia 07 de dezembro de 2025 (domingo), coincidindo com o aniversário do filho, o que reforça o caráter humanitário e a pertinência da adequação ora pleiteada", diz pedido da defesa.