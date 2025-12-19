Evandro promete uso de inteligência artificial no atendimento à saúde em Fortaleza

A Prefeitura de Fortaleza deve colocar para funcionar no primeiro semestre de 2026 um projeto com uso de inteligência artificial na área da Saúde para tentar aproximar a rede pública dos usuários. Serão criados assistentes virtuais para interagir com a população, acompanhar tratamentos e até marcar consultas e procedimentos pelo aplicativo de troca de mensagens whatsapp.

A informação foi confirmada a esta Coluna pelo prefeito Evandro Leitão (PT), em visita ao Sistema Verdes Mares esta sexta-feira (19). O protótipo da medida já está em fase de testes, segundo o prefeito.

Esse tipo de procedimento não é propriamente uma novidade. Já está sendo usado em muitas áreas, mas significa uma inovação no serviço público. A maior arte da população de Fortaleza depende do SUS para atendimento em saúde.

“O grande diferencial é que ao invés da população nos procurar, nós é que vamos provocar a população para cuidar da saúde, fazer o tratamento e marcar exames”, diz o prefeito.