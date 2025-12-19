Diário do Nordeste
Evandro promete uso de inteligência artificial no atendimento à saúde em Fortaleza

Prefeito diz que assistentes virtuais serão criados para abordar a população nas redes sociais sobre tratamentos e consultas

Escrito por
Inácio Aguiar inacio.aguiar@svm.com.br
(Atualizado às 12:04)
Inácio Aguiar
Legenda: O prefeito confirmou à coluna que a iniciativa estará em funcionamento até junho de 2026
A Prefeitura de Fortaleza deve colocar para funcionar no primeiro semestre de 2026 um projeto com uso de inteligência artificial na área da Saúde para tentar aproximar a rede pública dos usuários. Serão criados assistentes virtuais para interagir com a população, acompanhar tratamentos e até marcar consultas e procedimentos pelo aplicativo de troca de mensagens whatsapp. 

A informação foi confirmada a esta Coluna pelo prefeito Evandro Leitão (PT), em visita ao Sistema Verdes Mares esta sexta-feira (19). O protótipo da medida já está em fase de testes, segundo o prefeito. 

“Esse assistente vai abrir conversas com a população, por exemplo, sobre o acompanhamento de tratamentos e medicações e também para marcar exames e procedimentos diretamente no celular”, diz o prefeito, que está animado com a ideia do uso de tecnologia na Saúde. 

Esse tipo de procedimento não é propriamente uma novidade. Já está sendo usado em muitas áreas, mas significa uma inovação no serviço público. A maior arte da população de Fortaleza depende do SUS para atendimento em saúde. 

“O grande diferencial é que ao invés da população nos procurar, nós é que vamos provocar a população para cuidar da saúde, fazer o tratamento e marcar exames”, diz o prefeito.  

Ele promete a implantação dos procedimentos até junho. 