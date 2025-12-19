Fortaleza dispara como a cidade mais rica do Nordeste; veja valores
Os dados são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Fortaleza se manteve mais uma vez como a cidade do Nordeste com o maior Produto Interno Bruto (PIB). Os dados são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e consideram as estatísticas de 2023.
Nas informações divulgadas nesta sexta-feira (19), a Capital cearense alcançou um PIB de R$ 86,9 bilhões, uma alta de 18,3% na comparação com 2021, os últimos dados revelados pelo IBGE.
Com isso, Fortaleza passa a ter uma participação de 5,75% no PIB nordestino, à frente de cidades como Salvador e Recife, historicamente dois dos principais municípios brasileiros.
As capitais baiana e pernambucana se consolidaram, em 2023, na segunda e terceira posições, respectivamente, no Nordeste. Salvador teve um PIB de R$ 76,6 bilhões (alta de 21,8% no comparativo com 2021), enquanto Recife alcançou R$ 66,3 bilhões (crescimento de 20,7%).
Confira o ranking das 10 cidades mais ricas do Nordeste em 2023 segundo o IBGE:
- Fortaleza (CE) - R$ 86,93 bilhões;
- Salvador (BA) - R$ 76,69 bilhões;
- Recife (PE) - R$ 66,35 bilhões;
- São Luís (MA) - R$ 42,38 bilhões;
- Maceió (AL) - R$ 33,74 bilhões;
- Natal (RN) - R$ 31,16 bilhões;
- Teresina (PI) - R$ 29,44 bilhões;
- João Pessoa (PB) - R$ 28,44 bilhões;
- Camaçari (BA) - R$ 27,41 bilhões;
- São Francisco do Conde (BA) - R$ 26,5 bilhões.
Quais as principais economias municipais do Nordeste?
Fortaleza ultrapassou Salvador em 2020 como a maior economia da região e, desde então, se mantém na ponta. Ao lado de Recife, as capitais concentram mais de 15% do PIB de todo o Nordeste.
Nas dez primeiras posições das cidades com maior PIB do Nordeste, aparecem as demais capitais da região, com exceção de Aracaju, no Sergipe. O município tem o 11º maior PIB nordestino, com R$ 22,2 bilhões, uma alta de 21,1% em relação a 2021.
Acima da capital sergipana, estão dois municípios baianos que fecham o top 10 das cidades com o maior PIB da região: Camaçari e São Francisco do Conde, ambos na Região Metropolitana de Salvador e as que concentram ainda as maiores variações percentuais.
Camaçari foi o único dos dez municípios nordestinos mais ricos em 2023 a ter retração no PIB, com queda de 19,3%, atingindo R$ 27,4 bilhões. São Francisco do Conde, por sua vez, mais do que dobrou o indicador: alcançou R$ 26,5 bilhões, uma elevação de 102,6%.
Apesar de alta no PIB, Fortaleza perde uma posição no ranking do País
Mesmo com a liderança no Nordeste, a Capital cearense vem caindo nacionalmente. Na atual divulgação, Fortaleza está em 12º lugar, sendo desbancada por Campinas (SP), que ultrapassou o município no levantamento e agora tem o 11º maior PIB do País, de R$ 91,9 bilhões.
Nas dez primeiras posições, as cidades permanecem a mesma do último ranking, com destaque para Maricá (RJ), que agora tem o quarto maior PIB do Brasil, com R$ 134 bilhões.
São Paulo (R$ 1,066 trilhão), Rio de Janeiro (R$ 418,4 bilhões) e Brasília (R$ 365,6 bilhões) continuam como os municípios com as maiores economias do País, responsáveis por 16,9% das riquezas produzidas no Brasil.
Para efeitos comparativos, Fortaleza tem participação de 0,8% nacionalmente. Manaus, a cidade melhor ranqueada do Norte-Nordeste no levantamento de 2023 do IBGE, com PIB de R$ 127,6 bilhões, foi responsável por 1,17% do PIB do País.