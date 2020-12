Fortaleza ultrapassa Salvador e se torna maior economia do Nordeste

Fortaleza é a cidade com maior Produto Interno Bruto (PIB) do Nordeste, revelou levantamento divulgado nesta quarta-feira (16) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Com dados relativos a 2018, é a primeira vez que a cidade supera a capital baiana, Salvador, pelo menos desde 2002, início da série histórica da pesquisa.

Geração de riquezas

Naquele ano, a Capital cearense gerou R$ 67 bilhões em riquezas, enquanto Salvador registrou R$ 63,5 bilhões. Em terceiro lugar, mais distante, Recife gerou R$ 52,4 bihões no período.

No ranking nacional, Fortaleza está na 9ª colocação, atrás de São Paulo (R$ 714,6 bi), Rio de Janeiro (R$ 364 bi), Brasília (R$ 254 bi), Belo Horizonte (R$ 91,9 bi), Curitiba (R$ 87,1 bi), Manaus (R$ 78,1 bi), Porto Alegre (R$ 77,1 bi) e Osasco (R$ 76,6 bi). A Capital tem 1% de participação do PIB no Brasil.