Companhias aéreas europeias devem reduzir voos internacionais em Fortaleza

TAP e Air France deverão reduzir voos extras adicionados à malha de Fortaleza em 2025. A TAP reduzirá as frequências de 9 semanais para 7 (1 voo diário) já em meados de janeiro e a Air France deverá fazê-lo a partir de abril, voltando para os 3 voos semanais que realiza em Fortaleza desde que retornou a operar regulamente na capital em outubro de 2021.

A TAP havia adicionado os voos extras no fim de 2023, conforme publicamos, passando a operar duas saídas diárias de Fortaleza duas vezes por semana. Os voos adicionais passaram a ser realizados com o Airbus 321 Neo Long Range.

As frequências extras operaram em todo 2024, com exceção de novembro. Ainda neste mês, para compensar a não utilização dos voos extras, a TAP está operando com a versão maior do Airbus 330, o 330-900, diariamente, aeronave que tem 30 assentos a mais que a versão 200.

Os voos extras da TAP já não são mais encontrados à venda a partir do dia 13 de janeiro em concordância com registros de voos previstos da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). A redução de voos justamente em janeiro, ápice da alta estação, frustra.

Na base da Anac, não há previsão de mais de 1 frequência diária em Fortaleza entre janeiro e outubro de 2025.

A companhia foi procurada pela coluna, mas não respondeu até a publicação deste texto. O espaço encontra-se aberto.

Em nota, a TAP informou que a medida se trada de "ajustes normais na gestão dos recursos de uma companhia aérea, onde temos oportunidade de utilizar dois modelos de aeronaves de última geração, que oferecem o melhor conforto ao passageiro e que são intercambiáveis, em função dos nossos indicadores de reservas a futuro e demanda nas rotas".

"A TAP Air Portugal tem 89 voos por semana para o Brasil e voa diretamente de Lisboa para São Paulo, Rio de Janeiro, Belém, Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Natal, Maceió, Porto Alegre, Recife, Salvador, Florianópolis e Manaus, além de ligar o Porto a São Paulo e ao Rio de Janeiro. No total, são 13 cidades do Brasil (15 rotas, de Lisboa e Porto) que a TAP liga diretamente a Portugal", completou.

Air France

A suspensão dos voos extras TAP em novembro pode ter relação com o aumento de operações da Air France a partir de outubro passado, quando tanto houve retorno do Boeing 777-200 (4 assentos a mais que o Airbus 350), tanto houve incremento de 2 frequências.

Ainda, diferentemente da TAP, a Air France se beneficiou de incentivo internacional oferecido pela concessionária do Pinto Martins Fraport na expectativa que a companhia mantivesse os voos pós-alta estação de 2025, porém, temos informações de fontes ligadas ao mercado da aviação que os voos extras não deverão ser mantidos.

Com interlocutores de executivos da Air France, soubemos que as ocupações da francesa a partir de abril já mostram redução das vendas, o que motivaria o retorno às 3 operações semanais corriqueiras.

Perguntei à Air France se haveria chance dos voos extras (Fortaleza) que acabaram de começar se tornarem regulares dependendo dos bons resultados e se as vendas das 05 frequências estariam boas?

“A empresa trabalha com programações por temporada. As programações para a temporada 2025 estarão disponíveis apenas no fim do primeiro trimestre do próximo ano. Atualmente, a Air France está trabalhando intensamente para manter os bons níveis dos três voos atuais e dos dois novos voos, que com certeza são uma grande oportunidade para a Air France e para o desenvolvimento do estado do Ceará”, informou a Air France.

Ainda, sobre o status das vendas atuais com 05 frequências, a companhia não comentou, mas informou que está confiante nos resultados.

“Não é possível fornecer números de vendas, mas as altas taxas de ocupação em Fortaleza motivaram a Air France a introduzir mais duas frequências na cidade. A companhia está satisfeita com os resultados na capital cearense e confiante de que conseguirá alcançar resultados ainda melhores com esses dois novos voos. Além disso, o desempenho do Brasil em geral também é um elemento importante, pois a empresa continua observando uma demanda sólida.”

Voos extras retornariam em julho de 2025?

Em outubro, tivemos informação de fontes ligadas ao mercado cearense de que estaria “quase tudo certo” para que esses voos extras pudessem retornar já no mês de julho de 2025 e perguntamos a Air France sobre o assunto.

“A Air France ainda não tem o overview das operações do próximo verão europeu (março a outubro de 2025). Portanto, não há como fornecer qualquer detalhe agora”, comentou a Air France.

Redução pode ter ligação com a chegada de novas companhias?

Pergunto-me se a não manutenção desses voos extras em Fortaleza poderia ter ligação com a potencial chegada de novas companhias internacionais em 2025, como a da empresa Iberia.

De fontes do mercado cearense, sabemos que a Air France consegue manter os voos em Fortaleza praticamente sem a alimentação de companhias nacionais com a Gol, ou ainda comprando bilhetes separados.

Esse valor é da ordem de 10% apenas, trazendo ainda melhores resultados para a Air France, por não precisar ratear tarifa com a alimentadora nacional.

Air France em Salvador

Em outubro passado, a Air France iniciou 3 voos por semana na nova base Salvador.

Na mesma ocasião, perguntei também à Air France sobre o status dos voos em Salvador.

“A operação em Salvador é inédita e recente. A Air France possui muitas maneiras de avaliar os resultados de suas operações em todo o mundo. NPS, taxas de ocupação e ROI são alguns exemplos. Todos esses aspectos (e muitos outros) têm um impacto sobre como a companhia enxerga os seus destinos. Entretanto, não é possível abrir esses números no momento. O que a Air France pode afirmar é que está entusiasmada com a estreia em Salvador e em poder transportar os baianos para o mundo e o mundo para a Bahia”, comentou a companhia.

Pela Bahia, a situação é diferente. Lá a Gol é imprescindível para alimentar os voos da companhia francesa, tanto que temos recebido informações de que as conexões domésticas são maioria no voo, o que, como dissemos, acaba por ter que ratear tarifas entre duas ou mais companhias.

Por lá, já houve promoção de passagens, há poucas semanas, sinalizando o desafio natural que é o de iniciar novos mercados.

Se em Fortaleza é provável a redução de 5 para 3 frequências semanais a partir de abril de 2025, em Salvador já há previsão de menos assentos também.

A Air France já vende em seu site passagens a partir de abril com o Boeing 787-900, que já operou em Fortaleza, com capacidade para aproximados 280 passageiros, aproximadamente 40 assentos a menos que o Airbus 350-900 que está hoje por lá.

