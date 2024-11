Falha em radar meteorológico faz Boeing 747-400 desviar para Fortaleza

Um Boeing 747-400 cargueiro da Atlas Air que realizava voo entre Miami e Campinas nesta quarta-feira (13) precisou desviar seu curso para Fortaleza e pousou na capital cearense por volta das 15h30.

O desvio não previsto ocorreu por falha no sistema de radar meteorológico do avião. A aeronave iniciou manobras para desvio de curso aproximadamente uma hora após cruzar a posição de Manaus (través de Manaus), realmente bastante distante de Fortaleza.

Legenda: Desvio do Boeing 747-400 rumo ao Nordeste (Fortaleza) Foto: Reprodução

Por que não seguir voo rumo ao Sudeste? Aparentemente, o desvio para Nordeste se deu porque as condições meteorológicas previstas à medida que se aproximassem do centro-oeste brasileiro começariam a se degradar conforme pode ser visto pelo site Windy. Assim, voar em direção a massas de ar carregadas sem radar meteorológicos não pode ser tolerado.

Foto: Reprodução

Já no rumo de Fortaleza, as condições atmosféricas estavam bem mais limpas, menor cobertura de nuvens. Ademais, Fortaleza parece ter sido buscada porque é um dos poucos aeroportos da porção norte do país a ter capacidade de receber um jato gigante como o Boeing 747-400.

Belém, que também teria boas condições para receber o jato, não foi escolhida para o alternado.

Outro Atlas Air esteve em Fortaleza no início de outubro

No início de outubro, outro 747-400 da Atlas esteve em Fortaleza. A vinda da aeronave envolveu o transporte de cargas do Ceará para Manaus, dada o baixo nível de rios amazônicos, impedindo o frete fluvial.