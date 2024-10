‘Rainha dos Céus’, Boeing 747 da Atlas Air chega nesta sexta-feira (4) a Fortaleza

Após vários anos, o Aeroporto Pinto Martins, em Fortaleza, receberá novamente um Boeing 747-400. Dessa vez da empresa americana de transporte de cargas Atlas Air.

O Boeing 747 é conhecido como “Rainha dos Céus” devido a sua relevância cultural e econômica para a aviação mundial.

Veja também Igor Pires TAP, Air France e Latam são as companhias mais caras para viajar entre Nordeste e Europa Igor Pires Aeroporto de Juazeiro do Norte volta a ser o 3º terminal regional mais movimentado do Nordeste Igor Pires Ceará tem 2 aeroportos regionais entre os 10 mais movimentados do Nordeste; veja ranking

A aeronave foi a primeira a ter fuselagem larga (widebody), por isso ficou logo conhecida como Jumbo Jet, jato jumbo, tendo seu primeiro voo no fim da década de 60.

A aeronave é conhecida pelo “cocuruto”, ou andar (deck) superior de passageiros, que certamente inspirou aeronaves como o Airbus A380.

O 747 terá saída de Miami para Fortaleza prevista para esta sexta-feira (4) com previsão de chegada, segundo registros da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), para 15h40.

De Fortaleza, a aeronave tem previsão de decolagem para Manaus às 17h40. Esses horários devem sofrer alterações.

Fortaleza recebeu 747 da banda Iron Maiden

Revolucionário, o 747 permitiu mais pessoas voarem mais longe e mais rápido. Isso porque possui 4 motores e asas enormes, o que conferia confiabilidade para cruzar oceanos e grande autonomia.

Uma das últimas vezes que Fortaleza recebeu um Boeing 747 foi em 2016 quando o Ed Force One, aeronave – ícone dos metaleiros do Iron Maiden, trouxe a banda para show histórico no Castelão.

O Boeing 747-400 consegue transportar até 130 toneladas de cargas, muito mais que o Beluga que visitou Fortaleza em 2022.

Nova Missão

Dessa vez, grupos de aviação citam que a vinda do Atlas estaria relacionada ao transporte de maquinários para a fabricante de veículos Honda.

Como o Ceará não possui instalações industriais da montadora, é possível que a vinda do jumbo cargueiro seja para carregar maquinários em Fortaleza que devem ter chegado pelo Porto do Pecém. Daqui, o avião segue para Manaus, onde a Honda possui instalações.

Perguntamos a assessoria de imprensa da Atlas Air o motivo da vinda do Boeing 747-400 a Fortaleza, mas, até a publicação, não recebemos resposta.

Na versão para aviação comercial, o Boeing 747 usualmente tem capacidade para mais de 400 passageiros em suas versões de menor densidade.

No Brasil, a alemã Lufthansa faz rotas com passageiros com a versão mais recente da aeronave (Boeing 747-800), entre Guarulhos e Frankfurt.

Fortaleza ainda não recebeu a versão 800, uma das maiores aeronaves do mundo.

Infelizmente, a produção dos 747 se encerrou e a última aeronave produzida, um 747-8 cargueiro, foi entregue justamente a Atlas Air.

Contribua deixando sua pergunta ou sugerindo um tema de sua preferência, comentando ou enviando mensagem para o meu Instagram: @igorpires.aviacao

*Este texto reflete, exclusivamente, a opinião do autor.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😊 Útil 😀 Muito útil