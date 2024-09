Aeroporto de Juazeiro do Norte volta a ser o 3º terminal regional mais movimentado do Nordeste

O Aeroporto de Juazeiro do Norte se destacou em agosto deste ano em movimentação de passageiros.

Segundo dados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), o terminal do Cariri cearense movimentou no mês passado 45,9 mil passageiros, se consolidando como terceiro aeroporto regional mais movimentado do Nordeste.

Juazeiro do Norte ficou atrás apenas de Porto Seguro e Ilhéus, aeroportos da Bahia.

Em julho e agosto, o aeroporto regional teve os dois melhores meses desde o ano de 2018, registrando movimentação de 53,3 mil passageiros em julho.

Os números de agosto só não foram melhores, porque a Voepass só teve 4 operações na cidade em todo o mês, após o trágico acidente do dia 9 de agosto na cidade de Vinhedo, acarretando cancelamento dos voos da companhia no Cariri.

As operações da Voepass, porém devem retornar no fim de outubro como já escrevemos.

Veja também Igor Pires Voo vindo do Porto, em Portugal, faz desvio para Fortaleza após emergência médica Igor Pires Fortaleza mantém liderança de passageiros internacionais do Norte-Nordeste

Movimentação de passageiros em agosto de 2024

PORTO SEGURO: 182.735 ILHÉUS: 51.113 JUAZEIRO DO NORTE: 45.955 PETROLINA: 42.970 VITÓRIA DA CONQUISTA: 34.882

Destaques em agosto

Como destaque do mês de agosto, o Aeroporto de Juazeiro teve o incremento de frequências da Latam, de forma inédita.

O voo para Guarulhos passou de diário para 10 partidas semanais, 43 partidas em agosto. Mesmo com a expansão, a média de ocupação da companhia foi de 83%, muito bom número.

Os números da Gol em Juazeiro também são excelentes no trecho para Guarulhos, com médias beirando os 90% de ocupação. A companhia mantém praticamente duas saídas por dia para São Paulo

Já para Brasília, diferindo dos bons números, as ocupações são fracas em média e preocupam.

A ocupação é inferior a 65%, no trecho que é operado quatro vezes por semana. A Gol possui a maior fatia de mercado no aeroporto de Juazeiro do Norte. Pode surgir redução de frequências para melhoria das ocupações.

Já a Azul, segunda companhia que mais movimenta passageiros, também tem tido resultados muito bons, sobretudo em sua diária entre Campinas e Juazeiro do Norte com 90% de ocupação.

Ocupações em agosto

Juazeiro-Guarulhos (GOL): 89%

Juazeiro-Campinas (Azul): 85%

Juazeiro-Fortaleza (Azul): 83%

Juazeiro-Guarulhos (Latam): 83%

Juazeiro-Recife (Azul): 82%

Juazeiro-Fortaleza (Voepass): 63%

Juazeiro-Brasíla (Gol): 54%

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😊 Útil 😀 Muito útil