Voepass retoma venda de passagens para Fortaleza, Juazeiro do Norte, Fernando de Noronha e Natal

Conforme mencionado pela Coluna em meados de agosto, a Voepass deverá voltar a voar entre algumas rotas do Nordeste.

A primeira destas rotas parece serem trechos entre Fortaleza-Juazeiro do Norte, Fortaleza-Fernando de Noronha, Fortaleza-Natal e Natal-Noronha.

Todos os trechos acima estão novamente à venda no site da Voepass a partir de 27 de outubro pelo menos até final de dezembro.

As frequências de vendas são as mesmas que ocorriam antes do acidente com o ATR-72 em 09 de agosto:

Fortaleza-Juazeiro-Fortaleza: 4 vezes por semana

Fortaleza-Noronha-Natal-Noronha-Fortaleza: Frequência Diária.

Quando foi questionada sobre a volta da venda dos bilhetes no Ceará ainda na segunda-feira (9), a Voepass respondeu, diferentemente, que estava previsto o retorno apenas na "próxima temporada":

"Com uma aeronave a menos em sua frota, a Voepass Linhas Aéreas informa que foi necessário realizar uma readequação em sua malha. A medida objetiva garantir uma melhora significativa na experiência dos passageiros, minimizando eventuais atrasos e cancelamentos. Com essa readequação, alguns destinos (incluindo Juazeiro do Norte) deixarão de receber voos diários até o dia 26 de outubro, quando os trechos atuais e futuros serão replanejados dentro da estratégia da Voepass para a próxima temporada".

Retorno importante da Voepass.

O retorno das operações da Voepass no Ceará é de fato muito importante, conforme já escrevemos.

No Ceará, em chegadas e saídas, de janeiro a julho, a Voepass em voos próprios ou em parceria com a Latam movimentou mais de 30 mil passageiros.

