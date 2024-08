Após acidente, Voepass cancela temporariamente voos entre Fortaleza e Juazeiro do Norte e Fernando de Noronha

A Voepass deverá descontinuar temporariamente os trechos entre Juazeiro do Norte e Fortaleza e Fernando de Noronha e Fortaleza como resultado de reorganização da malha após o acidente ocorrido na última sexta (9) em Vinhedo (SP). Os trechos ficarão indisponíveis até o final de agosto.

Informações de fontes próximas à companhia dão conta que a aeronave que costuma realizar os trechos acima, ATR 42-500, será remanejada para atender os trechos Fortaleza - Campina Grande e Fortaleza - Mossoró.

Dessa forma, a aeronave ATR 72-500 que atendia os trechos interestaduais deverá ser levada ao Sudeste do Brasil para substituir a aeronave acidentada PS-VPB, outro ATR-72.

A continuação dos voos à Juazeiro e Noronha a partir de Fortaleza deve ser retomada em setembro quando chegariam mais duas aeronaves para a Voepass.

A Voepass foi questionada sobre a descontinuidade temporária dos vôos, mas se limitou a informar que “os atrasos e cancelamentos apresentados em sua programação no dia de ontem e hoje ocorreram em decorrência de reorganização da malha por contingenciamento.” O cancelamento dos voos a Juazeiro do Norte já haviam sido informados pela colunista do Diário do Nordeste Ingrid Coelho.

