O que se sabe sobre a queda de avião da Voepass, em Vinhedo (SP), que matou 62 pessoas

A queda do avião da Voepass Linhas Aéreas, nessa sexta-feira (9), chocou o Brasil. Na tragédia registrada na cidade de Vinhedo, no interior de São Paulo, 62 pessoas morreram.

O voo ATR 72 saiu às 11h46 de Cascavel (PR) com destino ao aeroporto de Guarulhos (SP). Dentre as vítimas estão professores, empresários, aposentados, médicos, e uma criança de três anos.

As causas do acidente seguem em investigação pelos órgãos competentes. O Diário do Nordeste reuniu tudo que se sabe sobre o acidente aéreo registrado na sexta-feira (9). Veja abaixo.

Possível causa

As investigações sobre a verdadeira causa do acidente ainda estão sendo apuradas pelas autoridades responsáveis. Contudo, especialistas apontam que formação de gelo nas asas pode ter causado queda de avião. Há ainda a possibilidade de falha nas hélices terem sido o pivô da tragédia.

De acordo com fontes ouvidas pela Folha de S. Paulo, as hipóteses baseiam-se na forma como o avião caiu. Em vídeos compartilhados nas redes sociais, é possível observar a aeronave rodopiando em posição horizontal enquanto despenca do céu, movimento conhecido como “parafuso chato”.

Piloto não reportou emergência

O piloto do avião da Voepass não relatou emergência, segundo a Aeronáutica.

Conforme nota da Força Aérea Brasileira (FAB), o voo ocorreu dentro da normalidade até as 13h20. "A partir das 13h21 a aeronave não respondeu às chamadas do Controle de Aproximação de São Paulo, bem como não declarou emergência ou reportou estar sob condições meteorológicas adversas. A perda do contato radar ocorreu às 13h22", diz o texto.

O que diz a Voepass

A Voepass lamentou ocorrido em nota e informou que presta todo apoio as famílias das vítimas do acidente. "A companhia lamenta informar que todas as 61 pessoas a bordo do voo 2283 faleceram no local. Neste momento, a Voepass Linhas Aéreas prioriza prestar irrestrita assistência das famílias das vítimas e colabora efetivamente com as autoridades para apuração das causas do acidente", informou a empresa.

Ainda conforme a companhia, a aeronave PS-VPB, ATR-72 decolou de Cascavel "sem nenhuma restrição de voo, com todos os seus sistemas aptos para a realização da operação".

Vítimas do Ceará

Quatro cearenses estão entre as 62 vítimas do ATR 72 da Voepass Linhas Aéreas. Natural de Limoeiro do Norte, o cearense Regiclaudio Rodrigues Freitas era sócio da empresa RF Construções e representante comercial.

Wlisses Oliveira era sócio de Regiclaudio na empresa RF Construções, de Limoeiro do Norte. O empresário morava em Fortaleza e também tinha uma outra empresa, a RN Dutra Representações, cuja sede é no bairro Pici, em Fortaleza.

O outro cearense, Raphael Bohne, era empresário da R. Bohne Representações, no bairro de Fátima, em Fortaleza. Ele deixa a esposa e três filhas.

Thiago Almeida Paula era natural de Fortaleza, mas morava em Mossoró há anos. A informação foi confirmada pela governadora do RN, Fátima Bezerra.

62ª morte foi confirmada no sábado (10)

A Voepass Linhas Aéreas atualizou o número de mortos no acidente aéreo do voo 2283 a manhã deste sábado (10). Segundo a companhia, o passageiro Constantino Thé Maia também é uma das vítimas do acidente, que contabiliza 62 mortos.

Constantino tinha 50 anos, residia no Rio Grande do Norte e trabalhava como representante comercial. Segundo a companhia, o nome do passageiro não constava na lista de passageiros embarcados "por uma questão técnica identificada pela companhia referente às validações de check-in, validação do boarding e contagem de passageiros embarcados".

Lista de passageiros

A Voepass Linhas Aéreas divulgou a lista de passageiros e tripulantes que estavam no avião. Todos os 57 passageiros e quatro tripulantes que estavam a bordo morreram no acidente.

Entre as vítimas, há professores, aposentados, advogados, médicos, empresários e uma criança de três anos.

Confira a lista completa de passageiros:

