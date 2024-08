Piloto de avião da Voepass que caiu não relatou emergência, informa Aeronáutica

O piloto do avião da Voepass que caiu na tarde desta sexta-feira (9), em Vinhedo (SP), não relatou emergência, segundo a Aeronáutica. O voo saiu às 11h46 de Cascavel (PR) com destino ao aeroporto de Guarulhos (SP).

Conforme nota da Força Aérea Brasileira (FAB), o voo ocorreu dentro da normalidade até as 13h20. "A partir das 13h21 a aeronave não respondeu às chamadas do Controle de Aproximação de São Paulo, bem como não declarou emergência ou reportou estar sob condições meteorológicas adversas. A perda do contato radar ocorreu às 13h22", diz o texto.

Mortos no acidente

Em nota, a Voepass disse que o voo 2283 transportava 57 passageiros e quatro tripulantes.

"A companhia lamenta informar que todas as 61 pessoas a bordo do voo 2283 faleceram no local. Neste momento, a Voepass Linhas Aéreas prioriza prestar irrestrita assistência das famílias das vítimas e colabora efetivamente com as autoridades para apuração das causas do acidente", informou a empresa.

Ainda conforme a companhia, a aeronave PS-VPB, ATR-72 decolou de Cascavel "sem nenhuma restrição de voo, com todos os seus sistemas aptos para a realização da operação".