Guerra na Ucrânia completa um mês nesta quinta (24); relembre destaques do conflito

A guerra entre Rússia e Ucrânia completa um mês nesta quinta-feira (24). O dia 24 de fevereiro marcou o início do maior conflito entre países europeus desde a Segunda Guerra Mundial e resultou em impactos sociais, políticos e econômicos no mundo inteiro.

Cenários de destruição, mas também de resistência são registrados por toda a Ucrânia. Neste primeiro mês de conflito, marco para a comunidade internacional, o Diário do Nordeste seleciona os maiores destaques da guerra, desde o aumento do petróleo, a crise de refugiados, até registros dos mísseis hipersônicos russos.

Confira destaques do primeiro mês de conflito

Legenda: Criança atravessou sozinha a fronteira carregando uma sacola de plástico, seu passaporte e um número de telefone escrito na sua mão Foto: Divulgação/ Ministério do Interior da Eslováquia

Menino ucraniano de 11 anos fugiu sozinho da guerra

A história do menino ucraniano Hassan Al-Khalaf, de apenas 11 anos, que fugiu sozinho do país e viajou até a Eslovênia, ficou famosa no mundo inteiro. "A parte mais difícil para mim foi deixar minha casa e minha mãe. Eu ganhei minha esperança da minha mãe querendo que eu fosse", contou Hassan.

A família se reencontrou a mãe dez dias após cruzar a fronteira.

Uso de mísseis hipersônicos pela Rússia na Ucrânia

Ministério de Defesa russo informou que as forças do país utilizaram mísseis hipersônicos por pelo menos duas vezes contra a Ucrânia. Uma delas bombardeou uma escola que servia de abrigo para cerca de 400 pessoas em Mariupol.

Legenda: Exército russo ataca território ucraniano Foto: Sergei SUPINSKY / AFP

Sanções da Rússia

O colunista do Diário do Nordeste Samuel Quintela reuniu as sanções sofridas pela Rússia por conta do conflito com o país vizinho. Entre as principais medidas estão desde o bloqueio do acesso de bancos russos ao sistema financeiro internacional até a proibição de exportações de bens de luxo e banimento de permissão de viagem para empresários do país.

Legenda: Exército russo bombardeou escola de arte que servia de abrigo na cidade de Mariupol Foto: FADEL SENNA / AFP Apó

Impacto no preço dos produtos

Com a forte interligação entre os mercados, o confronto entre Rússia e Ucrânia gera sismos que impactam no preço de produtos básicos do dia a dia dos brasileiros.

De acordo com informações do colunista do Diário do Nordeste Victor Ximenes, itens como pão, biscoitos e demais derivados do trigo; milho e produtos derivados; combustíveis; fertilizantes; e diversos produtos do agronegócio, como frutas e hortaliças podem subir de valor.

Estações de metrô viram abrigo na Ucrânia

Mulher comeu caroços de maçã para saciar a fome durante fuga

A história da influenciadora digital Lyarah Vojnovic Barberan, de 23 anos, que viveu ao lado do jogador brasileiro Maycon Barberan o drama de fugir da Ucrânia, emocionou o Brasil. Ao desembarcar no Aeroporto de Guarulhos, ela revelou que precisou comer caroços de maçã para saciar a fome.

Lyarah Vojnovic Barberan influenciadora digital Eu tenho dois filhos, peguei duas maçãzinhas e meus filhos comeram. No momento que eu vi o caroço da maçã eu falei: ‘É agora que eu vou matar minha fome’. Peguei o caroço da maçã e comi

Ex-miss na resistência civil armada contra a Rússia

Legenda: Modelo também é formada em Markenting e Administração, é fluente em cinco línguas e trabalha como tradutora Foto: Reprodução/Redes sociais

O conflito fez a modelo e Miss Grand Ucrânia 2015 se juntar aos civis nas ruas contra a invasão russa. Nas redes sociais, onde acumula quase 312 mil seguidores, Anastasiia Lenna deixou as fotos na passarela de lado e passou a postar vestida com trajes de guerra e exibindo um fuzil.

Cinegrafista da Fox News morto

Legenda: Cinegrafista da rede americana Fox News morre em ataque na Ucrânia Foto: Reprodução/Twitter SusanLiTV

A morte do cinegrafista Pierre Zakrzewski, da emissora Fox News, chocou o mundo. Pierre faleceu em um ataque na Ucrânia, informou a rede americana no último dia 15. Zakrzewski morreu e seu colega Benjamin Hall ficou ferido quando seu veículo foi atingido pelo fogo em Horenka, nos arredores de Kiev.

Negociações

O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, acusou os Estados Unidos de atrapalhar as negociações com a Ucrânia. Segundo o chanceler, o governo estadunidense tenta "dominar" a ordem mundial, usando sanções. O presidente americano, Joe Biden, viajou nesta quarta-feira (23) rumo a Europa para reforçar a união do Ocidente contra o país russo.

Explosão em shopping de Kiev

