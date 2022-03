Menino ucraniano de 11 anos reencontra mãe na Eslováquia dez dias após cruzar a fronteira sozinho

Foi para fugir da guerra que o jovem ucraniano Hassan Al-Khalaf, de 11 anos, percorreu mais de 1,2 km para chegar à Eslováquia. Após dez dias desde a separação da mãe, que ficou na Ucrânia para cuidar da avó do menino, os familiares se reencontraram, aponta o g1.

O abraço que ficou guardado pôde acontecer nesta semana, quando a mãe, Yulia Pisetskaya, cruzou a fronteira com a Eslováquia, onde parte da família vive. As informações foram confirmadas pela polícia local na última quarta-feira (16).

A matriarca chegou acompanhada da avó de Hassan e do cachorrinho de estimação. Conforme as autoridades do país, todos foram recebidos pelos guardas da fronteira e, após cumprir os trâmites migratórios, puderem se reencontrar.

Fugas de conflitos

De acordo com a Polícia da Eslováquia, esta não foi a primeira vez que a família de Hassan fugiu da guerra. "Anos atrás, eles tiveram que deixar a Síria de repente, mas o pai dele não conseguiu", detalhou o órgão.

Então, a criança e a mãe se estabeleceram na Ucrânia. Após alguns anos, precisaram fugir novamente.

Legenda: A família está reunida novamente; o irmão mais velho tem apenas 20 anos, mas é o chefe da família Foto: Reprodução/Polícia da Eslováquia

Guiado pela esperança

No início de março, Hassan cruzou os países depois de uma longa viagem de trem e a pé. O percurso iniciou a partir de Zaporizhzhie, no sudeste do país, região em que concentram conflitos entre Rússia e Ucrânia.

Sua mãe viúva não pôde acompanhá-lo na época porque não tinha como deixar a avó dele em casa. Por isso, enviou o filho sozinho, para que ele reencontrasse o irmão no país vizinho.

Hassan Al-Khalaf Refugiado ucraniano "A parte mais difícil para mim foi deixar minha casa e minha mãe. Eu ganhei minha esperança da minha mãe querendo que eu fosse. Minha esperança me guiou pelo caminho".

Assim, movido pela esperança, o menino chegou ao país vizinho carregando apenas uma sacola de plástico, seu passaporte e um número de telefone escrito na mão. Os dígitos possibilitaram que agentes de segurança da Eslováquia contactassem seus familiares.

Quando finalmente cruzou a fronteira, foi recebido como herói por funcionários da alfândega. A criança também ganhou auxílio de voluntários, assim como água e comiga.

Proteção ao filho

Em vídeo postado pela polícia eslovaca, a mãe de Hassan, Yulia Pisetskaya, explicou o porquê de colocar o filho sozinho em um trem e ainda agradeceu a todos por cuidar da criança.

Legenda: A ameaça de bombardeio russo convenceu a mãe de Hassan a tentar escapar com a avó do menino; também levou seu cachorrinho Foto: Reprodução/Polícia da Eslováquia

Muito emocionada, Yulia ainda pediu que as crianças ucranianas encontrem um lugar seguro em meio ao conflito.

Yulia Pisetskaya Mãe de Hassan "Perto da minha cidade está a usina nuclear atingida pelos russos. Eu não podia deixar minha mãe, ela precisa de ajuda para se locomover. Então decidi mandar meu filho para a Eslováquia".

Um funcionário do Ministério do Interior da Eslováquia chegou a declarar que Hassan ganhou a todos com seu sorriso, determinação e coragem.

Quero receber conteúdos exclusivos sobre o mundo