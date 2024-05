Chuva de meteoros Eta Aquáridas poderá ser observada no Brasil neste domingo (5)

A chuva de meteoros Eta Aquáridas (ou eta Aquariids) poderá ser observada no Brasil, entre a madrugada deste domingo (5) e a de segunda-feira (6). O fenômeno começou a ocorrer no dia 15 de abril e deve ir até 27 de maio, conforme informações do aplicativo de observações astronômicas Star Walk.

O pico da chuva de meteoros, no entanto, ocorreu na madrugada de sábado para este domingo no País, segundo o Observatório Nacional.

Ainda conforme o Observatório, observadores localizados ao norte do Equador podem ver uma taxa moderada de 10 a 30 meteoros por hora, principalmente pouco antes do amanhecer. Para quem está localizado ao sul do Equador, a experiência pode ser ainda mais intensa, com chuva de meteoros a partir das 2h da madrugada.

Em 2024, as previsões apontam que essa chuva será particularmente intensa devido às interações de seus grãos com o planeta Júpiter. A interferência da Lua minguante deve ser mínima, proporcionando uma visão desimpedida.

Eta Aquáridas

A Eta Aquáridas recebeu este nome porque o seu radiante está localizado na constelação de Aquário, próximo da estrela mais brilhante da constelação, a Eta Aquarii. É formada por fragmentos do Cometa Halley, um cometa com período orbital de cerca de 75,3 anos. Seu próximo periélio (o ponto da órbita do planeta em que está mais próximo do Sol) será no ano de 2061, quando poderá ser visto novamente da Terra. O Halley também é a origem da chuva de meteoros Orionids, que ocorre em Outubro.

De acordo com registros chineses, a eta Aquarids foi observada pela primeira vez no início da Idade Média. No entanto, o fenômeno só foi reconhecido como uma chuva de meteoros anual no século XIX. Em 1868, o astrônomo Rudolf Falb descobriu a relação entre as chuvas de meteoros eta Aquarids com o cometa Halley.

O que são meteoros?

O Observatório Nacional explica que meteoros são corpos celestes pequenos que cruzam o espaço e penetram na atmosfera terrestre, incendiando-se parcial ou completamente devido à interação com a atmosfera e oxigênio. Esse fenômeno cria uma luminosidade no céu, comumente conhecida como "estrela cadente".

Uma chuva de meteoros ocorre quando diversos meteoros cruzam o céu noturno originando-se de um ponto em comum, chamado radiante. No caso das Líridas, o radiante está na constelação de Lyra.