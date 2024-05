Maio chega com chuva de meteoros vindo da direção de Aquário

Quem vem acompanhando minha coluna percebeu que eu venho descrevendo a origem dos nomes dos meses, geralmente no primeiro texto de cada mês. O mês de maio tem seu nome derivado da deusa Maia, mãe do deus da velocidade e mensageiro dos Deuses, Mercúrio.

Faz todo sentido, uma vez colocar o dias das mães neste mês.

Logo no comecinho do mês, já será possível ver uma chuva de meteoros vindo da Constelação de Aquário, por isso, chamada de Eta Aquáridas. O nome Eta é uma referência a uma letra grega utilizada para se referir a uma estrela “próxima” ao radiante da chuva de meteoros. O radiante é um ponto de onde aparentemente vem as chuvas de meteoros.

A dica para observar essa chuva é ficar acordado até tarde (menos recomendado), pois a mesma fica acima da linha do horizonte por volta das 2h da madrugada. Já está visível, mas o melhor momento será entre os dias 4 e 5 de maio.

Legenda: Localização da chuva de meteoros Eta Aquáridas Foto: Stellarium/Reprodução

Neste caso, você deve olhar para o nascente (Leste). Outra opção mais recomendada é acordar cedo, por volta das 5h, antes do Sol nascer. Esse será o melhor horário pois o radiante se encontrará próximo do zênite (direção logo acima de nossas cabeças). Nessa posição, a atmosfera é mais fina e permite maior captação de luz vinda dos astros.

Pena que, nas madrugadas, a brisa marítima costuma deixar o céu nublado no litoral do Ceará. Também forma-se neblinas em regiões serranas. Desta forma, o sertão é o local mais privilegiado para observar uma chuva de meteoros deste porte.

A Eta Aquáridas é formada por resto de poeiras deixadas pelo rastro do Cometa Halley. Essas partículas entram na nossa atmosfera ensandecendo e deixando um rastro de luz conhecido popularmente como estrela cadente. A referida chuva ficará visível até o dia 28 de maio.

