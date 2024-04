Cometa Pons-Brooks, semelhante ao Halley, já está visível do Brasil

Cometas são como mensageiros do Sistema Solar. Alguns deles vem de muito longe, para além da órbita do último planeta do nosso sistema, Netuno a 30 u.a. (uma unidade astronômica, u.a., é a distância média da Terra ao Sol e vale aproximadamente 150 milhões de quilômetros). É o caso do Cometa 12P/Pons-Brooks descoberto em 12 de julho de 1812. O nome de um cometa contém algumas informações codificadas. Para começar, o número 12, apesar de recorrente, não é pelo dia de sua descoberta nem pelo ano.

É simplesmente porque ele foi o décimo segundo cometa periódico descoberto. Por exemplo, o cometa Halley foi o primeiro da categoria, então ele recebeu o nome 1P/Halley. A letra P é justamente de periódico, pois ele retorna a cada 71 anos, por isso é do tipo Halley. O nome composto separado por hífen é a junção dos sobrenomes de dois astrônomos: Jean-Louis Pons (1761—1831), um francês considerado o maior descobridor de cometas (37) sem uso de telescópio, e William Robert Brooks (1844 — 1922), um inglês que observou o retorno do astro em 1883.

O cometa em questão teve sua máxima aproximação com o Sol no dia 21 de abril, o que é chamado de periélio. Isso provoca um aquecimento do objeto, feito geralmente de rocha e gelo, que se vaporiza do seu núcleo é expelido por dois vulcões. Quem não se lembra dos vulcões no lar da obra literária "O Pequeno Príncipe"? Pois é, a diferença é que na literatura se tratava do asteroide B612 e não de um cometa. Os asteroides são menores, de um a centenas de metros de diâmetro, enquanto um cometa possui vários quilômetros.

Por causa dos dois vulcões expelindo vapor, se formou uma estrutura parecida com dois chifres. E o que tem dois chifres na imaginação do povo? Boi, é claro! Faça um busca rapidinho na internet pelo cometa e vai ver o tanto de matéria se referindo como “cometa do diabo”. Não cometa esse erro! Tirar os créditos de dois astrônomos renomados que as pessoas podem conhecer pra dar ênfase a uma pareidolia (fenômeno psicológico de enxergar rostos em objetos inanimados) pagã.

Não tem nada de apocalíptico com o astro, ele não está em rota de colisão com a Terra e nem é a causa das guerras, outra associação infundada a presságio de cometas.

Legenda: Localização do cometa 12P/Pons-Brooks Foto: Stellarium/Reprodução

O Pons-Brooks é um cometa muito belo com magnitude 4,9, próximo do limiar do visível, por isso pode ser encontrado a olho nu na constelação do Touro e pode ser visto ao entardecer na direção Oeste. Porém, é melhor observado com uso de câmeras. Para capturar uma imagem dele eu dou algumas dicas:

Mudar o foco para longe na configuração de infinito

Aumentar o tempo de exposição até o limite que o objeto não forme um risco (isso acontece porque o nosso planeta gira)

Usar um telescópio com motores também denominado de GOTO (com isso, você pode usar mais tempo de exposição sem que a imagem fique riscada)

Dadas essas dicas, espero que você o encontre. Se não, sua próxima aparição será daqui a 71 anos em 2095. Antes do seu retorno, ainda teremos o Halley de volta em 2061. Por isso é bom aproveitar. O cometa ficará visível ao anoitecer até outubro, então, você terá bastante tempo.